Energiekonzern OMV übertrifft mit Quartalsgewinn die Erwartungen

Wien (Reuters) - Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat im dritten Quartal dank des gut laufenden Raffineriegeschäfts seinen Gewinn kräftig gesteigert.

Das um Lagereffekte bereinigte operative Ergebnis (CCS Ebit) stieg um 20 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der CCS Überschuss vor Sondereffekten sprang um mehr als 70 Prozent auf 594 Millionen Euro. Der Konzern übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Diese hatten im Schnitt mit einem CCS Ebit von 1,17 Milliarden Euro und einem CCS Überschuss von 471 Millionen Euro gerechnet.

Im größten Geschäftsbereich Energie, wo die OMV das Geschäft mit der Suche und Förderung von Öl und Gas bündelt, verringerte sich die Produktion um acht Prozent, hauptsächlich wegen der Veräußerung von SapuraOMV. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten ging um elf Prozent auf 622 Millionen Euro zurück.

Kräftig zulegen konnte die OMV im Raffineriegeschäft. Das operative Ergebnis der Sparte Fuels verdoppelte sich auf 413 Millionen Euro. Aber auch im Geschäftsbereich Chemicals lief es für die OMV besser: Hier konnte das operative Ergebnis auf 222 Millionen Euro gesteigert werden. Die Chemiesparte ist für die OMV einer ihrer Wachstumstreiber. Die Aktivitäten zur Gründung der Borouge Group International - der künftige Petrochemie-Riese entsteht durch eine Fusion der Tochterunternehmen Borealis und Borouge sowie der kanadischen Nova Chemicals - gehen voran. Der Abschluss des Deals wird für das erste Quartal erwartet.

