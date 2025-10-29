EQS-Adhoc: Binect AG: EBITDA-Prognose auf Basis des aktuellen Forecasts gesenkt, Umsatzprognose wird bestätigt

EQS-Ad-hoc: Binect AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Binect AG: EBITDA-Prognose auf Basis des aktuellen Forecasts gesenkt, Umsatzprognose wird bestätigt



Weiterstadt, 29.10.2025.

Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat auf Basis aktueller Forecast-Zahlen die EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. War bislang davon ausgegangen worden, dass das EBITDA leicht überproportional zum Umsatz steigen wird, rechnet die Gesellschaft jetzt noch mit einem deutlich positiven EBITDA leicht unter Vorjahresniveau. Beim Umsatz wird unverändert ein Wachstum von 2,5 bis 5,0 Prozent erwartet. Bereits im Halbjahresbericht hatte der Konzern im Ausblick trotz guter Zahlen auf die hohe Unsicherheit durch den Entscheidungsstau in Mittelstand und Behörden, lange Onboarding-Zeiträume sowie wirtschaftliche Probleme von Bestandskunden hingewiesen.

Schien es zu Beginn des zweiten Halbjahres noch so, als würden die Chancen aus einer gut gefüllten Vertriebspipeline und steigenden Sendungsmengen bei größeren Kunden die Risiken überwiegen, so hat sich das Bild zuletzt gedreht. Im Sommer geschlossene größere Neuverträge befinden sich noch nicht in der geplanten produktiven Nutzung und teilweise konnten Verhandlungen mit potenziellen attraktiven Neukunden trotz kundenseitigem Commitment noch nicht abgeschlossen werden. Darüber hinaus hat sich der konjunkturell bedingte bereits kommunizierte Rückgang der Sendungsmengen bei einem größeren Bestandskunden fortgesetzt. In Summe bremsen diese Entwicklungen das starke Umsatzwachstum des ersten Halbjahres und resultieren zudem in einem Umsatz-Mix, der von der bisherigen Planung abweicht und mit geringeren Margen einhergeht.

Der aktuelle Forecast hat jetzt verdeutlicht, dass das Ziel einer leicht überproportionalen EBITDA-Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erreichen ist. Um die Profitabilität nachhaltig zu stärken, arbeitet Binect weiter an der Optimierung des eigenen Leistungsangebots. Dies beinhaltet unter anderem neue Varianten des Self-Service-Produkts, neue Customizing-Features für das Lösungsgeschäft sowie die Integration wertgenerierender digitaler Zustellungsvarianten.

