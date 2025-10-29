W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: publity AG stellt Insolvenzantrag

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Insolvenz
publity AG stellt Insolvenzantrag

29.10.2025 / 12:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Adhoc-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGER LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

publity AG stellt Insolvenzantrag

Frankfurt am Main, 29.10.2025 – Der Vorstand der publity AG („Gesellschaft“) teilt mit, dass das zuständige Restrukturierungsgericht die von der Gesellschaft mit Anzeige des Restrukturierungsvorhabens rechtshängig gemachte Restrukturierungssache nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) aufgehoben hat.

Infolge der gerichtlichen Aufhebung der Restrukturierungssache nach dem StaRUG wird die Gesellschaft beim zuständigen Insolvenzgericht unverzüglich Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen.

Pressekontakt:

edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Telefon +49(0) 69/905505-52
E-Mail: publity@edicto.de

Ende der Insiderinformation

29.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:publity AG
Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:0341 26178710
Fax:0341 2617832
E-Mail:info@publity.de
Internet:www.publity.de
ISIN:DE0006972508, DE000A169GM5
WKN:697250, A169GM
Indizes:Scale 30
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
EQS News ID:2220494
Ende der MitteilungEQS News-Service

2220494 29.10.2025 CET/CEST

PUBLITY AG NA O.N.

