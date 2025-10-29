EQS-Adhoc: publity AG stellt Insolvenzantrag
EQS-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Insolvenz
publity AG stellt Insolvenzantrag
29.10.2025 / 12:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung
publity AG stellt Insolvenzantrag
Frankfurt am Main, 29.10.2025 – Der Vorstand der publity AG („Gesellschaft“) teilt mit, dass das zuständige Restrukturierungsgericht die von der Gesellschaft mit Anzeige des Restrukturierungsvorhabens rechtshängig gemachte Restrukturierungssache nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) aufgehoben hat.
Infolge der gerichtlichen Aufhebung der Restrukturierungssache nach dem StaRUG wird die Gesellschaft beim zuständigen Insolvenzgericht unverzüglich Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen.
Pressekontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Telefon +49(0) 69/905505-52
E-Mail: publity@edicto.de
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|publity AG
|Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4
|60306 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|0341 26178710
|Fax:
|0341 2617832
|E-Mail:
|info@publity.de
|Internet:
|www.publity.de
|ISIN:
|DE0006972508, DE000A169GM5
|WKN:
|697250, A169GM
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2220494
