EQS-DD: flatexDEGIRO AG: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Interessewahrende Order über den Verkauf von 366.495 Aktien.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.10.2025 / 18:05 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Bernd
|Nachname(n):
|Förtsch
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Berichtigung
|Korrektur der Meldung vom 09.10.2025, Korrektur der Position im Feld 2a
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|flatexDEGIRO AG
b) LEI
|529900IRBZTADXJB6757
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000FTG1111
b) Art des Geschäfts
|Interessewahrende Order über den Verkauf von 366.495 Aktien.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|30,2999 EUR
|11.104.761,85 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|30,2999 EUR
|11.104.761,85 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
