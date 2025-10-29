EQS-News: CARDO SYSTEMS GEHT EINEN SCHRITT WEITER: EIN NEUER STANDARD IN DER MOTORRADHELM-INNOVATION

EQS-News: Cardo Systems / Schlagwort(e): Produkteinführung

Die brandneuen Helme BEYOND GTS und BEYOND GT von Cardo stehen für zwei Jahrzehnte Innovation, die in einer wegweisenden Synthese von Sicherheit, Sound und intuitiver Technologie gipfeln.

PLANO, Texas, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Cardo Systems, der führende Anbieter von drahtlosen Kommunikationslösungen für Powersportler, präsentiert mit dem BEYOND GTS und dem BEYOND GT die ersten vollständig integrierten Motorradhelme der Marke. Die Helme der BEYOND-Reihe vereinen zwei Jahrzehnte Innovation im Bereich der Konnektivität für Motorradfahrer und vier Jahre fortschrittliche Forschung und Entwicklung, mit dem Ziel, die modernsten integrierten Helme auf den Markt zu bringen. Cardo BEYOND ist mehr als nur ein Helm. Er ist ein Begleiter der neuen Generation, der entwickelt wurde, um bei jeder Fahrt Schutz zu bieten, perfekte Kommunikation und Sound zu bieten und das Erlebnis Motorradfahren zu verbessern.

Neben zahlreichen anderen Innovationen präsentiert BEYOND die weltweit ersten 53-mm-Helmlautsprecher, die von den Cardo Sound Labs präzise abgestimmt wurden und eine unvergleichliche Klarheit und Leistung bieten. Ein weiteres weltweit bahnbrechendes Produkt ist ein speziell für Motorradfahrer entwickeltes aktives Geräuschunterdrückungssystem (ANC – Active Noise Cancellation), das Ermüdungserscheinungen und Hörverlust entgegenwirkt. Eine weitere Innovation ist die Einführung des ersten „Gesundheitsindikators" für Helme – ein bahnbrechender Schritt für die Sicherheit von Motorradfahrern. Weitere Innovationen sind Funktionen, die es bisher bei Helmen noch nicht gab – aufrüstbare Technologiemodule, ein abnehmbarer Akku mit kabelloser Ladefunktion, automatische Ein-/Ausschaltfunktion und eine anpassbare Taste, um nur einige zu nennen.

„Nach 20 Jahren an der Spitze der Fahrer-Kommunikation ist dies zweifellos ein entscheidender Moment für Cardo Systems", erklärte Alon Lumbroso, Chief Executive Officer bei Cardo. „Wir haben immer daran geglaubt, dass Technologie das Fahrerlebnis verbessern sollte, ohne davon abzulenken, und genau das haben wir mit diesem Helm erreicht. Es geht nicht nur um das Hinzufügen von Funktionen. Es geht darum, sie auf eine Weise zu integrieren, die nahtlos ist und sich natürlich, intuitiv und speziell für Motorradfahrer entwickelt anfühlt."

Der von Grund auf neu entwickelte BEYOND GTS verfügt über eine besonders leichte Carbonfaser-Außenschale in Kombination mit einer EPS-Innenschale mit mehreren Dichten. Diese Kombination bietet hohen Aufprallschutz, ohne Kompromisse beim Gewicht oder dem Komfort auf langen Fahrten einzugehen. Motorradfahrer werden auch einen großen Unterschied in Bezug auf Aerodynamik und Stabilität feststellen, da diese ausgiebig im Windkanal getestet wurde. Ein weiteres Plus dieser Entwicklungsarbeit ist ein präzises Belüftungssystem, das für weniger Ermüdung und klare Sicht bei jedem Wetter sorgt.

Während herkömmliche Helme sich auf passiven Schutz beschränken, bietet der BEYOND GTS intelligente Sicherheit. Funktionen wie das Notfall-Entriegelungssystem und die vollständige multiregionale Homologation (DOT- und ECE 22.06-zertifiziert) gewährleisten weltweite Konformität und bieten dem Fahrer Sicherheit. Die integrierte Crash-Erkennung alarmiert einen Notfallkontakt in Echtzeit bei möglichen Zusammenstößen. Ein weiteres Sicherheitsplus ist das besonders breite Sichtfeld des Visiers, das durch das weltweit erste Pinlock® 200-Innenvisier zur drastischen Reduzierung des Beschlagens verbessert wurde. Ein aktives Bremslicht erhöht die Sichtbarkeit von hinten.

Das Herzstück des BEYOND GTS ist eine leistungsstarke Kommunikationssuite mit Mesh-Technologie und einer Intercom-Reichweite von 2 km, Bluetooth-Integration und Freisprech-Sprachsteuerung, die es den Fahrern ermöglicht, in Kontakt zu bleiben, zu navigieren oder ihre Musik zu steuern, ohne jemals die Hände vom Lenker nehmen zu müssen.

Weitere fahrerorientierte Verbesserungen sind nahtlos in den Helm integriert. Eine zusätzliche Sonnenblende ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen verschiedenen Lichtverhältnissen, ohne dass das Visier gewechselt werden muss. Die Auto On/Off-Funktion schont die Batterie, indem sie sich bei Nichtgebrauch ausschaltet. Eine austauschbare Batterie und wartungsfreundliche Komponenten gewährleisten eine lange Lebensdauer, während ein aufrüstbares Technologiepaket es ermöglicht, den Helm mit zukünftigen Weiterentwicklungen zu aktualisieren. Im Inneren sorgen feuchtigkeitsableitende Premium-Stoffe dafür, dass der Fahrerkopf jederzeit angenehm kühl bleibt.

Als Ergänzung zum Spitzenmodell BEYOND GTS stellte Cardo auch den BEYOND GT vor. Diese Modellvariante ist eine erschwinglichere Alternative zum GTS, teilt gleichwohl die gleichen zentralen Features in Sachen Sicherheit, Leistung und Konnektivität. Der BEYOND GT verfügt über eine leichte Glasfaserschale und ist mit einem Rückstrahler für bessere Sichtbarkeit ausgestattet. Er ist zudem mit der Active Noise Cancellation (ANC)-Technologie kompatibel und verfügt über einen leistungsstarken 1000-mA-Akku. Obwohl er nicht über eine kabellose Ladefunktion verfügt, ist er mit einer Pinlock® 120XLT®-Antibeschlagscheibe ausgestattet, die das Beschlagen deutlich reduziert, und mit einer GT-Komfortpolsterung für langanhaltenden Fahrkomfort versehen. Er ist eine kluge Wahl für Fahrer, die ohne Kompromisse das volle Spektrum an integrierter Sicherheit und Kommunikation nutzen möchten.

Von täglichem Pendeln bis hin zu langen Touren – die neuen Cardo Helme BEYOND GTS und BEYOND GT sind für alles gerüstet und bieten eleganten Stil, ein Maximum an technischer Innovation und kompromisslose Leistung in allen Bereichen.

Der BEYOND GTS und GT werden im Sommer 2026 erhältlich sein, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung für den GTS von 1.199,00 USD/1.199,00 EUR und für den GT von 949,00 USD/949,00 EUR. Weitere Informationen finden Sie unter cardobeyond.com.

Für weitere Informationen über Cardo Systems und das umfassende Sortiment an Kommunikationsgeräten für jedes Budget besuchen Sie bitte cardosystems.com oder beteiligen Sie sich an den Diskussionen auf Facebook, X, Instagram, TikTok und sehen Sie sich die neuesten Videos auf YouTube an.

