W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Anleihe 2025/2030: Sehr hohe Nachfrage

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Rohstoff AG: Anleihe 2025/2030: Sehr hohe Nachfrage

29.10.2025 / 16:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Anleihe 2025/2030: Sehr hohe Nachfrage

  • Erfolgreicher Start der Platzierung
  • Hohes Interesse institutioneller und privater Investoren
  • Zielvolumen bereits erreicht
  • Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist wahrscheinlich

Das am 27. Oktober 2025 gestartete öffentliche Angebot für die 5. Anleihe der Deutsche Rohstoff AG mit einem Kupon von 6% stößt auf eine außerordentlich starke Nachfrage. Bereits in den ersten Tagen der Zeichnungsphase übersteigt die Gesamtnachfrage das Zielvolumen.

Angesichts dieser hohen Nachfrage ist eine Beendigung der Zeichnungsphase wahrscheinlich, voraussichtlich bereits zeitnah in der kommenden Woche.

Laufzeitbeginn und Notierungsaufnahme der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Börse wird unverändert am 13. November 2025 stattfinden.

Begleitet wird die Emission von der Montega Markets GmbH als vertraglich gebundenem Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister, Frankfurt am Main als Sole Lead Manager und Sole Lead Bookrunner.

Mannheim, 29. Oktober 2025

29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon:0621 490 817 0
E-Mail:info@rohstoff.de
Internet:www.rohstoff.de
ISIN:DE000A0XYG76
WKN:A0XYG7
Indizes:Scale
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2220686
Ende der MitteilungEQS News-Service

2220686 29.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Rohstoff AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupheute, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden