EQS-News: innoscripta SE kündigt die Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2025 an

innoscripta SE kündigt die Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2025 an
29.10.2025 / 17:31 CET/CEST
München, 29. Oktober 2025
– Die innoscripta SE (die “Gesellschaft”; ISIN: DE000A40QVM8) wird am
03. November 2025
ihr
Ergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025
veröffentlichen.
Der Bericht wird Einblicke in die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft in den ersten neun Monaten 2025 geben und über die wichtigsten Kennzahlen informieren.
Der Bericht wird ab dem 03. November 2025 auf der Website der Gesellschaft im
Bereich Investoren
zur Verfügung stehen.
Kontakt:
innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
E-Mail:
Web:
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Arnulfstraße 60
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+4989262004187
|E-Mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2220712
2220712 29.10.2025 CET/CEST