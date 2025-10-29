W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: innoscripta SE kündigt die Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2025 an

EQS Group · Uhr
EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges
innoscripta SE kündigt die Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2025 an

29.10.2025 / 17:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 29. Oktober 2025

– Die innoscripta SE (die “Gesellschaft”; ISIN: DE000A40QVM8) wird am

03. November 2025

ihr

Ergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025

veröffentlichen.

Der Bericht wird Einblicke in die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft in den ersten neun Monaten 2025 geben und über die wichtigsten Kennzahlen informieren.

Der Bericht wird ab dem 03. November 2025 auf der Website der Gesellschaft im

Bereich Investoren

zur Verfügung stehen.

Kontakt:

innoscripta SE

Arnulfstraße 60

80335 München

E-Mail:

ir@innoscripta.com

Web:

www.innoscripta.com

29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.


Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Sprache:Deutsch
Unternehmen:innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
Deutschland
Telefon:+4989262004187
E-Mail:info@innoscripta.com
Internet:https://www.innoscripta.com
ISIN:DE000A40QVM8
WKN:A40QVM
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Tradegate Exchange
EQS News ID:2220712
Ende der MitteilungEQS News-Service

2220712 29.10.2025 CET/CEST






INNOSCRIPTA AG NA O.N.

