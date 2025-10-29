EQS-News: innoscripta SE kündigt die Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2025 an

EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges

innoscripta SE kündigt die Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2025 an



29.10.2025 / 17:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 29. Oktober 2025

– Die innoscripta SE (die “Gesellschaft”; ISIN: DE000A40QVM8) wird am

03. November 2025

ihr

Ergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025

veröffentlichen.

Der Bericht wird Einblicke in die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft in den ersten neun Monaten 2025 geben und über die wichtigsten Kennzahlen informieren.

Der Bericht wird ab dem 03. November 2025 auf der Website der Gesellschaft im

Bereich Investoren

zur Verfügung stehen.

Kontakt:

innoscripta SE

Arnulfstraße 60

80335 München

E-Mail:

ir@innoscripta.com

Web:

www.innoscripta.com

29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: innoscripta SE Arnulfstraße 60 80335 München Deutschland Telefon: +4989262004187 E-Mail: info@innoscripta.com Internet: https://www.innoscripta.com ISIN: DE000A40QVM8 WKN: A40QVM Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Tradegate Exchange EQS News ID: 2220712

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220712 29.10.2025 CET/CEST