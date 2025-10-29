W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein: Hintergründe Konzern-Abschluss 2024

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Konferenz
NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein: Hintergründe Konzern-Abschluss 2024

29.10.2025 / 10:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein: Hintergründe Konzern-Abschluss 2024

  • Donnerstag, 30. Oktober 2025; 11:15 Uhr (MESZ)
  • Anmeldung: Link

Frankfurt am Main, 29. Oktober 2025 – Die NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein. Der Vorstand wird über den aktuellen Stand der Abschlusserstellung 2024 und der Transformation zum Bitcoin Treasury-Unternehmen berichten.

Am 24. Oktober 2025 hatte die Gesellschaft gemeldet, dass im Rahmen der laufenden Abschlusserstellung das Steuerberater-Team kurzfristig gewechselt werden musste. Zudem hatte sich innerhalb der Konzern-Abschlusserstellung ergeben, dass im ersten Halbjahr 2024 ein signifikant niedrigerer Verlust entstanden ist, als im veröffentlichten Konzern-Halbjahresabschluss 2024 dargestellt. Der Konzern-Abschluss 2024 und der korrigierte Konzern-Halbjahresabschluss 2024 sollen schnellmöglich veröffentlicht werden.

Wo und wann?

  • Datum: Donnerstag, 30. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 11:15 Uhr (MESZ)
  • Plattform: Airtime
  • Anmeldung: Link (https://www.appairtime.com/de/event/f14dfe08-84eb-4477-aa0b-161c10e1dda2)

Kontakt für Rückfragen (IR):

Telefon: +49 69 348 70 250
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300

29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail:info@nakikifinance.com
Internet:https://nakikifinance.com/
ISIN:DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN:WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2220450
Ende der MitteilungEQS News-Service

2220450 29.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NAKIKI

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kaufgestern, 02:42 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden