EQS-News: TRATON GROUP verzeichnet nach neun Monaten 2025 trotz schwierigem Marktumfeld Zuwachs beim Auftragseingang

TRATON GROUP verzeichnet nach neun Monaten 2025 trotz schwierigem Marktumfeld Zuwachs beim Auftragseingang

Auftragseingang der Gruppe legt in den ersten neun Monaten 2025 mit 202.100 Fahrzeugen um 7 % zu

Absatz liegt mit 224.500 Fahrzeugen um 9 % unter Vergleichszeitraum

Umsatz der Gruppe sinkt um 8 % auf 32,3 Mrd €

Bereinigtes Operatives Ergebnis erreicht 2,0 Mrd €, ein Rückgang um 1,2 Mrd €

Bereinigte Operative Rendite bei 6,3 %, nach 9,3 % im Vergleichszeitraum

München, 29. Oktober 2025 – Die TRATON GROUP hat trotz eines weiterhin schwachen und von Unsicherheiten geprägten Marktumfelds in den ersten neun Monaten 2025 in Europa den Umsatz nahezu stabil gehalten. Vor allem aufgrund des rückläufigen Lkw-Absatzes in Brasilien und Nordamerika sank der Umsatz der Gruppe jedoch um 8 % auf 32,3 (9M 2024: 35,3) Mrd €. Das Vehicle-Services-Geschäft entwickelte sich stabil. Der Anteil des Vehicle-Services-Geschäfts am Gesamtumsatz stieg leicht auf 20 % (9M 2024: 19 %). Der Umsatz im Segment TRATON Financial Services konnte aufgrund des weiteren Anstiegs des Portfolios um 13 % gesteigert werden. Das bereinigte Operative Ergebnis der TRATON GROUP ging um 1,2 Mrd € auf 2,0 (9M 2024: 3,3) Mrd € und die bereinigte Operative Rendite auf 6,3 (9M 2024: 9,3) % zurück. Hauptgrund hierfür war der Umsatzrückgang in Verbindung mit einer niedrigen Kapazitätsauslastung in der Produktion schwerer Lkw. Zusätzlich belasteten Währungseffekte, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aufbau des neuen Werks in China sowie höhere Materialkosten aufgrund von Zöllen das Ergebnis und die Operative Rendite.

Der Auftragseingang lag mit 202.100 (9M 2024: 189.800) Fahrzeugen um 7 % über dem Vergleichszeitraum. Dies lag vor allem an dem stark gestiegenen Ersatzbedarf der Lkw-Kunden in der Region EU27+3. In Nordamerika sind die Kunden aufgrund der Unsicherheiten hinsichtlich der US-Zollpolitik und den unklaren Auswirkungen auf die US-Wirtschaft weiter in Wartestellung. Die Nachfrage nach Lkw ging entsprechend deutlich zurück. In Brasilien schrumpfte der Auftragseingang für Lkw in einem zunehmend herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld ebenfalls. Der Auftragseingang für Busse ging in den ersten neun Monaten 2025 insbesondere in Nordamerika gravierend zurück. Die Nachfrage nach dem Transporter MAN TGE hingegen stieg aufgrund eines Modellwechsels um fast ein Viertel an.

Der Absatz der TRATON GROUP ging ‒ wie berichtet ‒ in den ersten neun Monaten um 9 % auf 224.500 (9M 2024: 245.400) Fahrzeuge zurück. Der Auftragseingang lag somit unter dem Absatz und das Book-to-bill Ratio betrug 0,9 (9M 2024: 0,8).

Entwicklungen bei den Marken der TRATON GROUP

Scania Vehicles & Services hat in den ersten neun Monaten 2025 eine bereinigte Operative Rendite von 10,6 (9M 2024: 15,0) % erzielt. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum resultiert aus dem absatzbedingten Umsatzrückgang sowie negativen Währungseffekten und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aufbau des neuen Werks in China.

MAN Truck & Bus hat in den neun Monaten 2025 eine bereinigte Operative Rendite von 5,6 (9M 2024: 7,1) % erzielt, dabei den Umsatz aber nahezu auf dem Niveau des Vergleichszeitraums gehalten. Der Rückgang resultiert vor allem aus einem veränderten Produkt- und Regionen-Mix sowie höheren Herstellungskosten.

Bei International Motors sank das bereinigte Operative Ergebnis auf 1,6 (9M 2024: 6,3) %. Der absatzbedingt geringere Umsatz konnte nur teilweise durch Einsparungen bei den Produkt- und Fixkosten kompensiert werden.

Volkswagen Truck & Bus (VWTB) verzeichnete trotz rückläufiger Umsatzerlöse eine um 0,5 Prozentpunkte verbesserte bereinigte Operative Rendite von 12,4 (9M 2024: 11,9) %.

Christian Levin, CEO der TRATON GROUP: „Das Marktumfeld, in dem wir als TRATON GROUP agieren, bleibt weiterhin schwierig. Das gilt vor allem für die beiden Märkte Nordamerika und Brasilien. In Europa zeichnet sich bislang ebenfalls noch keine robuste Wende hin zu einer stärkeren Nachfrage ab. Wir müssen also ohne Rückenwind aus den Märkten erfolgreich sein. Geschwindigkeit, vor allem bei Innovationen, ist hier ganz wesentlich. Daher haben wir gerade mit China-Speed Scanias dritten Industrial-Hub in Rugao eröffnet. Die neue Fabrik in China wurde von Beginn an gemäß den Prinzipien des TRATON Modular System entwickelt. Dieser Baukasten ist das Rückgrat unserer Produktstrategie. Er gibt uns die Flexibilität, ein breites Produktportfolio mit je nach Kundenbedarf unterschiedlichen Fahrzeugeigenschaften anzubieten. Nun können wir unsere Kunden auf dem größten Nutzfahrzeugmarkt der Welt mit deutlich kürzeren Lieferzeiten versorgen und mit maßgeschneiderten Fahrzeugen ihren wirtschaftlichen Erfolg unterstützen.“

Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: „Wir fokussieren uns in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten verstärkt auf das Thema Kostendisziplin. Bei unseren Investitionen halten wir unabhängig davon Kurs. Gerade das TRATON Modular System wird unsere Wettbewerbsfähigkeit künftig deutlich stärken. Auch bei den Zukunftsthemen batterieelektrische Fahrzeuge und autonomes Fahren werden wir weiter investieren. Dass unseren Marken in den ersten neun Monaten 2025 unter teils schwierigen Bedingungen ein in Summe respektables Ergebnis gelungen ist, sehen wir durchaus als Erfolg an. Wir sind daher zuversichtlich, unsere Prognose für das Gesamtjahr 2025 zu erreichen.“

Für 2025 erwartet die TRATON GROUP für Absatz und Umsatz weiterhin eine Bandbreite von ‒10 bis +0 %. Für die bereinigte Operative Rendite wird eine Bandbreite von 6 bis 7% prognostiziert. Der Netto-Cashflow des Geschäftsfelds TRATON Operations wird in einer Bandbreite von 1,0 bis 1,5 Mrd € erwartet. Jedoch sieht die TRATON GROUP die bereinigte Operative Rendite und den Netto-Cashflow für TRATON Operations jeweils am unteren Ende der Bandbreite. Die Prognose steht weiterhin unter dem Vorbehalt makroökonomischer und geopolitischer Entwicklungen. Zudem herrscht weiterhin Unsicherheit in Bezug auf die Auswirkungen der US-Handelspolitik.



Die wichtigsten Finanzkennzahlen der TRATON GROUP:

9M 2025 9M 2024 Veränderung TRATON GROUP Auftragseingang 202.111 189.769 7% davon Lkw 161.817 148.955 9% davon Busse 19.779 24.253 ‒18% davon MAN TGE 20.515 16.561 24% Absatz 224.515 245.384 ‒9% davon Lkw 176.237 205.233 ‒14% davon Busse 25.551 20.843 23% davon MAN TGE 22.727 19.308 18% Umsatz (in Mio €) 32.322 35.253 ‒8% Operatives Ergebnis (in Mio €) 1.723 3.103 ‒1.380 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 2.039 3.261 ‒1.222 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 6,3 9,3 ‒2,9 ppt.





9M 2025 9M 2024 Veränderung TRATON Operations Umsatz (in Mio €) 31.186 34.266 ‒9% Operatives Ergebnis (in Mio €) 2.005 3.412 ‒1.407 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 2.321 3.570 ‒1.249 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 7,4 10,4 ‒3,0 ppt. Netto-Cashflow (in Mio €) 28 1.344 ‒1.316 TRATON Financial Services Umsatz (in Mio €) 1.597 1.409 13% Operatives Ergebnis (in Mio €) 144

156

-12 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 144 156 -12 Eigenkapitalrendite (in %) 9,1 10,9 ‒1,9 ppt.



