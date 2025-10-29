W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Gewinn bei Mercedes bricht um knapp ein Drittel ein

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Stuttgart (dpa) - Der Gewinn des Autobauers Mercedes-Benz ist im dritten Quartal stark eingebrochen. Das Konzernergebnis sackte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 31 Prozent von 1,71 Milliarden Euro auf 1,19 Milliarden Euro ab, wie der Stuttgarter Autobauer mitteilte.

