Gewinn bei Mercedes bricht um knapp ein Drittel ein
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Stuttgart (dpa) - Der Gewinn des Autobauers Mercedes-Benz ist im dritten Quartal stark eingebrochen. Das Konzernergebnis sackte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 31 Prozent von 1,71 Milliarden Euro auf 1,19 Milliarden Euro ab, wie der Stuttgarter Autobauer mitteilte.
Das könnte dich auch interessieren
Aussage von Aufsichtsratschefin"Musk könnte bei Ablehnung des Gehaltspakets Tesla verlassen"27. Okt. · Reuters
Sportwagenbauer in der KrisePorsche macht fast eine Milliarde Euro Quartalsverlust24. Okt. · Reuters
Trader-Interview mit Martin Utschneider: Deutsche Bank, Rheinmetall, Sartorius, Porsche AG & PUMA
gnubreW27. Okt. · Lang & Schwarz
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungWenn der Gegenwind zum Rückenwind wird: Lateinamerikas Digitalriese vor dem nächsten Wachstumsschub27. Okt. · onvista
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista