Hamburg verhängt wegen Vogelgrippe Stallpflicht

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Bezirke verhängen wegen der Vogelgrippe Stallpflicht in der Stadt. Die Vorgabe tritt zum 31. Oktober in Kraft, wie die Hamburger Verbraucherschutzbehörde mitteilte. Zunächst hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet./lkm/DP/jha

