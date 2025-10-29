Hamburg verhängt wegen Vogelgrippe Stallpflicht

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Bezirke verhängen wegen der Vogelgrippe Stallpflicht in der Stadt. Die Vorgabe tritt zum 31. Oktober in Kraft, wie die Hamburger Verbraucherschutzbehörde mitteilte. Zunächst hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet./lkm/DP/jha