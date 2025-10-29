Hotel-Vermittler Booking profitiert von Reiselust

(Reuters) - Der Hotel-Vermittler Booking Holdings hat dank einer anhaltend hohen Reisenachfrage die Erwartungen der Wall Street für das dritte Quartal übertroffen.

Die Aktie des Unternehmens legte im nachbörslichen Handel am Dienstag um fast fünf Prozent zu. Der bereinigte Quartalsgewinn lag mit 99,50 Dollar je Aktie über den von LSEG ermittelten Analystenschätzungen von 95,66 Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Der Gesamtumsatz übertraf mit 9,01 Milliarden Dollar ebenfalls die Prognose von 8,72 Milliarden Dollar. Als Grund nannte Booking neben der stabilen Nachfrage auch, dass mehr Kunden ihre Reservierungen auf der Plattform bündelten.

Für das laufende vierte Quartal zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich. "Trotz einiger Unsicherheiten angesichts der makroökonomischen und geopolitischen Lage sehen wir eine anhaltende Dynamik mit stabilen Nachfragetrends in unserem Geschäft", hieß es in einer Mitteilung. Die Bruttobuchungen, ein wichtiger Indikator für die künftige Geschäftsentwicklung, stiegen im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 49,7 Milliarden Dollar.

