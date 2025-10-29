IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT stellt HydraGENTM auf internationalen Logistikfachmessen vor: Schwerpunkt nachhaltige Lieferketten und emissionsarme Hafenlogistik

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT stellt HydraGENTM auf internationalen Logistikfachmessen vor: Schwerpunkt nachhaltige Lieferketten und emissionsarme Hafenlogistik

TORONTO, ON - 29. Oktober 2025 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich zu berichten, dass es seine internationale Expansion nach dem erfolgreichen Einsatz seiner HydraGENTM-Technologie im französischen Hafen von Rochefort fortsetzt. In den kommenden Wochen wird dynaCERT an zwei führenden Fachmessen für die globale Logistikindustrie teilnehmen: der transport logistic Americas & air cargo Americas vom 11. bis 13. November 2025 in Miami (USA) und der logitrans vom 19. bis 21. November 2025 in Istanbul (Türkei). Am Abend des 10. November 2025 wird dynaCERT im Rahmen der Agritechnica in Hannover (Deutschland) auch eine Einladungsveranstaltung ausrichten. Am 26. November 2025 wird dynaCERT dann an einem Symposium in Hanoi (Vietnam) teilnehmen.

Die zwei Fachmessen in Miami und Istanbul gelten als zentrale Treffpunkte für die globale Logistik- und Transportbranche. Miami ist das Tor zu den Märkten in Nord- und Lateinamerika, während Istanbul Europa und Asien verbindet. Bei beiden Messen stehen Themen wie nachhaltige Lieferketten, Flottenmanagement und die Dekarbonisierung der Transportlogistik - Bereiche, für die dynaCERT mit seiner HydraGENTM-Technologie Lösungen anbietet - im Mittelpunkt.

Der Erfolg in Rochefort zeigt, dass unsere Technologie rund um den Globus gefragt ist - und zwar überall dort, wo Dieselmotoren im Einsatz sind und Emissionen gesenkt werden müssen, erklärt Kevin Unrath, COO von dynaCERT. Auf den bevorstehenden Fachmessen wollen wir zeigen, wie HydraGENTM in Hafenanlagen, Logistikzentren und Flottenlösungen eingebunden werden kann, ohne dass bestehende Motoren ausgetauscht werden müssen.

Nachhaltigkeit als globaler Industrietrend

Die diesjährige transport logistic Americas in Miami konzentriert sich auf energieeffiziente Terminals, elektrische Bodenflotten und grüne Logistikstrategien. dynaCERT wird zeigen, wie die Wasserstofftechnologie zur Dekarbonisierung bestehender Transport- und Hafeninfrastruktureinrichtungen beitragen kann.

Auf der logitrans in Istanbul wird dynaCERT gemeinsam mit seinen internationalen Partnern seine Technologie für Flotten- und Hafenanwendungen vorstellen. Die Handelsmesse gilt als Eurasiens größtes Logistikforum, das mehr als 200 Aussteller und 14.000 Fachbesucher zusammenbringt. Der Schwerpunkt wird auf nachhaltigen Lieferketten, Telematiklösungen und Digitalisierung liegen - Themen, die dynaCERT direkt mit seiner HydroLyticaTM-Plattform und HydraGENTM-Hardware anspricht.

Internationale Marktexpansion

Durch die Teilnahme an Logistikfachmessen in den USA und der Türkei sowie anderen Veranstaltungen positioniert sich dynaCERT als Partner für Logistikunternehmen, Hafenbetreiber und Flottenmanager weltweit. Mit einer Präsenz auf mehreren Kontinenten beginnt eine internationale Kampagne, um neue Märkte in Nordamerika, Europa und Asien zu erschließen. Nach der erfolgreichen Installation im französischen Hafen von Rochefort-Tonnay-Charente will dynaCERT seinen Marine & Port Logistics-Geschäftsbereich ausbauen und die Technologie vor ein internationales Publikum bringen. Wir befinden uns in Gesprächen mit Betreibern, die nach unmittelbar umsetzbaren Lösungen suchen, so Unrath. HydraGENTM ist Beweis dafür, wie kostengünstig nachhaltige Effizienz heute sein kann. Wir gehen davon aus, dass wir auf den bevorstehenden Messen die Beziehungen zu potenziellen Kunden vertiefen und den Bekanntheitsgrad unserer Technologie steigern können.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung der Co2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen hat massiv in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über seine eigene Produktionsstätte, in der jährlich bis zu 36.000 HydraGENTM-Einheiten hergestellt werden können.

Neben seiner HydraGENTM-Hardware betreibt dynaCERT HydraLyticaTM, eine cloudbasierte Plattform zur Erfassung von Daten in Echtzeit, die die Grundlage für die Monetarisierung von CO2-Einsparungen schafft. Die Methodologie von dynaCERT wurde von Verra zertifiziert, was in Zukunft Zugang zum globalen Markt für handelbare Emissionszertifikate bieten wird.

Webseite: www.dynaCERT.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

