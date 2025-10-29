W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Israels Armee will Waffenruhe wieder einhalten

dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Armee will nach eigenen Angaben die Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhalten. Zuvor hatte Israel nach einem tödlichen Angriff auf Soldaten Dutzende Ziele im Gazastreifen bombardiert./cir/DP/zb

