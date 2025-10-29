Jamaika zum Katastrophengebiet erklärt
dpa-AFX · Uhr
KINGSTON (dpa-AFX) - Angesichts der schweren Schäden durch Hurrikan "Melissa" hat Jamaikas Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet erklärt. Das teilte Ministerpräsident Andrew Holness auf der Plattform X mit./aso/DP/zb
