W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Jamaika zum Katastrophengebiet erklärt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KINGSTON (dpa-AFX) - Angesichts der schweren Schäden durch Hurrikan "Melissa" hat Jamaikas Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet erklärt. Das teilte Ministerpräsident Andrew Holness auf der Plattform X mit./aso/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Europäische Ratingagentur
Scope stuft USA ab - Regierungsführung bereitet Sorge26. Okt. · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden