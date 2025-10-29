Nvidia als erste Firma mehr als fünf Billionen Dollar wert

Quelle: Michael Vi/Shutterstock.com
Der Chipkonzern Nvidia hat als erstes Unternehmen die Marke von fünf Billionen Dollar beim Börsenwert geknackt. Den Ausschlag für den Rekord gab im frühen US-Handel ein Plus von gut drei Prozent auf über 207 Dollar./so/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Insider-InformationenTelekom und Nvidia planen wohl milliardenschweres Rechenzentrum in Münchengestern, 08:16 Uhr · Reuters
Wall StreetNew York Ausblick: Weiterer Nasdaq-Rekord erwartet - Nvidia im Blickheute, 13:48 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungLateinamerikas Digitalriese steht vor nächstem Wachstumsschub27. Okt. · onvista
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista