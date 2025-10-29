W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Chipkonzern

Nvidia als erste Firma mehr als fünf Billionen Dollar wert

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Artikel teilen:
Quelle: Michael Vi/Shutterstock.com

Der Chipkonzern Nvidia hat als erstes Unternehmen die Marke von fünf Billionen Dollar beim Börsenwert geknackt. Den Ausschlag für den Rekord gab im frühen US-Handel ein Plus von gut drei Prozent auf über 207 Dollar./so/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden