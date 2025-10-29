Nvidia nach der GTC: Was bedeutet die nächste Strategie-Stufe wirklich?

In dieser Ausgabe spricht Martin Goersch über die zentralen Aussagen der Nvidia-GTC - und warum die Keynote von Jensen Huang diesmal weit über eine neue Chip-Generation hinausgeht. Nvidia positioniert sich nicht länger nur als Hersteller leistungsstarker GPUs, sondern als Infrastruktur-Anbieter für das globale KI-Zeitalter.

Martin ordnet ein, was hinter diesem Strategiewechsel steckt, welche Industrien davon betroffen sein könnten und wie sich das auf die langfristige Erzählung rund um die Aktie auswirkt. Darüber hinaus geht es um die Marktreaktion, die mittelfristige Nachfrageperspektive von Blackwell & der nächsten Architektur sowie um die geopolitische Dimension zwischen den USA und China.

Wer verstehen möchte, welches Narrativ hier Substanz hat - und wo noch viel Storytelling im Spiel ist - findet in dieser Analyse die passenden Einordnungen.