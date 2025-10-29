Online-Apotheke Redcare steigert operativen Gewinn etwas stärker als erwartet

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) ist im dritten Quartal bei stark steigendem Umsatz profitabler geworden. Die Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen mit. Der Anstieg fiel damit etwas stärker aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten.

Der operative Gewinn legte um etwas mehr als die Hälfte auf 17,1 Millionen Euro zu, während der Umsatz - wie bereits bekannt - um ein Viertel auf 719 Millionen Euro anzog. Wachstumstreiber war erneut das recht junge Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland. Außerdem wurden erneut die Prognose für das laufende Jahr sowie die mittelfristigen Ziele bestätigt. Das Unternehmen hatte bereits Anfang Oktober die Umsatzdaten für das vergangene Quartal vorgelegt und damals die Prognose bekräftigt./zb/stk