Original-Research: Kapsch TrafficCom AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG 29.10.2025 / 09:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG ISIN: AT000KAPSCH9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.10.2025 Kursziel: 9,00 EUR (zuvor: 11,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Bastian Brach Guidance-Anpassung nach schwachem ersten Halbjahr Kapsch hat am 27.10. vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2025/26 berichtet. Nach dem enttäuschenden Auftaktquartal brachte auch das zweite Quartal keine Besserung, sodass die Guidance nach unten korrigiert werden musste. [Tabelle] Vorläufige Zahlen unter den Erwartungen: Mit rund 100 Mio. EUR (-26,7% yoy) lag der Umsatz im zweiten Quartal ebenso wie das Q1 (100,4 Mio. EUR) deutlich unter dem Vorjahreswert. Ursächlich war ein geringeres Neuauftragsvolumen aufgrund längerer Vergabezeiten und teilweise nicht gewonnenen Aufträgen. Aufgrund des hohen Fixkostenanteils mit entsprechender Skalierung spiegeln sich Änderungen im Erlösniveau überproportional im Ergebnis wider. Das EBIT belief sich dadurch auf -11,7 Mio. EUR (Vj.: 2,7 Mio. EUR) im zweiten Quartal. Auf Halbjahressicht ermöglichte der Sondererlös im Zusammenhang mit der deutschen Pkw-Maut von 23,4 Mio. EUR ein positives operatives Ergebnis von rund 10 Mio. EUR. Neuer Ausblick nach H1-Entwicklung: Die neue Guidance sieht einen Umsatz von rund 450 Mio. EUR (zuvor: 510 Mio. EUR) und ein EBIT von 25,0 Mio. EUR (zuvor: 45 Mio. EUR) vor. Für das zweite Halbjahr werden entsprechend Umsätze von 250,0 Mio. EUR und ein Ergebnis von 15,0 Mio. EUR erwartet. Die Umsätze müssten sich dafür etwa auf dem Vorjahresniveau (H2 24/25: 255,5 Mio. EUR) befinden, was wir aufgrund der entkonsolidierten bzw. beendeten Projekte in Belarus und Südafrika (MONe: Volumen in H2 24/25: 30,0 Mio. EUR) sowie des geringeren Niveaus der ersten beiden Quartale als ambitioniert erachten. Unter Voraussetzung der Zielerreichung beim Umsatz halten wir die EBIT-Guidance für realistisch. Prognosen angepasst: Im zweiten Quartal blieb die erwartete Verbesserung aus, stattdessen bestätigte sich das niedrige Umsatzniveau des Q1. Infolgedessen erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr einen stärkeren Umsatzrückgang als bisher angenommen von -17,9% yoy auf 435,3 Mio. EUR, wobei wir weiterhin im Jahresverlauf steigende Umsätze prognostizieren. Für die Folgejahre dürften unter anderem ausstehende Vergabeverfahren positive Impulse liefern, wobei wir auch hier mit dem niedrigeren Ausgangsniveau geringere Erlöse prognostizieren. In der Bottom Line sorgt die Skalierung des Geschäftsmodells für einen stärkeren Rückgang, obwohl wir geringere Aufwendungen bei Material und Personal durch weniger Errichtungsprojekte modellieren. Bei einem dauerhaft niedrigeren Umsatzniveau wäre zudem auch eine weitergehende Personalreduktion zur Anpassung der Fixkosten denkbar. Fazit: Trotz eines enttäuschenden ersten Halbjahres dürfte die Kapsch TrafficCom mittelfristig von der starken Positionierung in einem strukturell wachsenden Markt profitieren. Wir bestätigen somit das 'Kaufen'-Rating bei einem reduzierten Kursziel von 9,00 EUR (zuvor: 11,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ 