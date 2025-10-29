W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Kapsch TrafficCom AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG

29.10.2025 / 09:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG

     Unternehmen:               Kapsch TrafficCom AG
     ISIN:                      AT000KAPSCH9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.10.2025
     Kursziel:                  9,00 EUR (zuvor: 11,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Bastian Brach

Guidance-Anpassung nach schwachem ersten Halbjahr

Kapsch hat am 27.10. vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2025/26
berichtet. Nach dem enttäuschenden Auftaktquartal brachte auch das zweite
Quartal keine Besserung, sodass die Guidance nach unten korrigiert werden
musste.

[Tabelle]

Vorläufige Zahlen unter den Erwartungen: Mit rund 100 Mio. EUR (-26,7% yoy)
lag der Umsatz im zweiten Quartal ebenso wie das Q1 (100,4 Mio. EUR)
deutlich unter dem Vorjahreswert. Ursächlich war ein geringeres
Neuauftragsvolumen aufgrund längerer Vergabezeiten und teilweise nicht
gewonnenen Aufträgen. Aufgrund des hohen Fixkostenanteils mit entsprechender
Skalierung spiegeln sich Änderungen im Erlösniveau überproportional im
Ergebnis wider. Das EBIT belief sich dadurch auf -11,7 Mio. EUR (Vj.: 2,7
Mio. EUR) im zweiten Quartal. Auf Halbjahressicht ermöglichte der
Sondererlös im Zusammenhang mit der deutschen Pkw-Maut von 23,4 Mio. EUR ein
positives operatives Ergebnis von rund 10 Mio. EUR.

Neuer Ausblick nach H1-Entwicklung: Die neue Guidance sieht einen Umsatz von
rund 450 Mio. EUR (zuvor: 510 Mio. EUR) und ein EBIT von 25,0 Mio. EUR
(zuvor: 45 Mio. EUR) vor. Für das zweite Halbjahr werden entsprechend
Umsätze von 250,0 Mio. EUR und ein Ergebnis von 15,0 Mio. EUR erwartet. Die
Umsätze müssten sich dafür etwa auf dem Vorjahresniveau (H2 24/25: 255,5
Mio. EUR) befinden, was wir aufgrund der entkonsolidierten bzw. beendeten
Projekte in Belarus und Südafrika (MONe: Volumen in H2 24/25: 30,0 Mio. EUR)
sowie des geringeren Niveaus der ersten beiden Quartale als ambitioniert
erachten. Unter Voraussetzung der Zielerreichung beim Umsatz halten wir die
EBIT-Guidance für realistisch.

Prognosen angepasst: Im zweiten Quartal blieb die erwartete Verbesserung
aus, stattdessen bestätigte sich das niedrige Umsatzniveau des Q1.
Infolgedessen erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr einen stärkeren
Umsatzrückgang als bisher angenommen von -17,9% yoy auf 435,3 Mio. EUR,
wobei wir weiterhin im Jahresverlauf steigende Umsätze prognostizieren. Für
die Folgejahre dürften unter anderem ausstehende Vergabeverfahren positive
Impulse liefern, wobei wir auch hier mit dem niedrigeren Ausgangsniveau
geringere Erlöse prognostizieren. In der Bottom Line sorgt die Skalierung
des Geschäftsmodells für einen stärkeren Rückgang, obwohl wir geringere
Aufwendungen bei Material und Personal durch weniger Errichtungsprojekte
modellieren. Bei einem dauerhaft niedrigeren Umsatzniveau wäre zudem auch
eine weitergehende Personalreduktion zur Anpassung der Fixkosten denkbar.

Fazit: Trotz eines enttäuschenden ersten Halbjahres dürfte die Kapsch
TrafficCom mittelfristig von der starken Positionierung in einem strukturell
wachsenden Markt profitieren. Wir bestätigen somit das 'Kaufen'-Rating bei
einem reduzierten Kursziel von 9,00 EUR (zuvor: 11,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden
zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und
Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ae3b711673cd9a1446daa7b5d972e4e1

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

2220430 29.10.2025 CET/CEST

Kapsch TrafficCom

