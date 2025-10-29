W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG

29.10.2025 / 16:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE

     Unternehmen:               Serviceware SE
     ISIN:                      DE000A2G8X31

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      29.10.2025
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christoph Hoffmann

Serviceware verzeichnet EBITDA-Sprung in Q3

Serviceware hat jüngst Q3-Zahlen vorgelegt und unsere Erwartungen im EBITDA
leicht übertroffen. Die FY-Guidance wurde derweil erneut bestätigt. Diese
sieht unverändert ein Umsatzplus von 5 bis 15% yoy auf 108,5 bis 118,8 Mio.
EUR bei 'leichter Verbesserung' des EBITDA vor. Wir gehen davon aus, dass
die obere Hälfte der Umsatz-Guidance erreicht wird und sich das EBITDA um
55,6% yoy auf 5,0 Mio. EUR erhöhen wird.

[Tabelle]

SaaS/Service-Erlöse steigen in Q3 um 25% yoy, während Lizenzumsatz starke
Erholung hinlegt: In Q3 wuchsen die SaaS/Service-Erlöse auf den Rekordstand
von 22,5 Mio. EUR. Dies entspricht qoq einem absoluten Zuwachs von 0,5 Mio.
EUR und liegt unter dem Wachstum der Vorquartale von ca. 1,0 Mio. EUR, das
wir auch in Q3 erwartet hatten. In Q4 gehen wir erneut von einer
Beschleunigung des Trends und einem Plus von 1,0 Mio. EUR qoq auf 23,5 Mio.
EUR aus. Besonders erfreulich war in Q3 das starke Lizenzgeschäft, das mit
4,2 Mio. EUR über unseren Erwartungen und dem Vorjahr i.H.v. 3,8 Mio. EUR
lag. Der Auftragsbestand wuchs ebenfalls leicht um 4,1 Mio. EUR qoq auf
101,9 Mio. EUR (+4,2% qoq) bzw. um 26,4% gegenüber dem Vorjahr, sodass der
bisherige Rekordwert aus dem Q1/25 i.H.v. 101,8 Mio. EUR knapp übertroffen
wurde. Einen signifikanten Backlog-Anstieg sehen wir erneut in Q1/26
aufgrund der dann anfallenden periodischen einjährigen Verlängerung
zahlreicher Verträge. Den Gesamtumsatz erwarten wir in Q4 bei 31,0 Mio. EUR.
In 2026 positionieren wir uns umsatzseitig aufgrund der anhaltend schwachen
Konjunkturentwicklung in den europäischen Kernmärkten leicht defensiver,
gehen aber weiterhin von einem zweistelligen Top Line-Wachstum von 10,5% yoy
auf 129,6 Mio. EUR aus.

Wechsel des US-Partners aufgrund von Übernahme: Nachdem Accenture den
bisherigen US-Partner Maryville vor wenigen Monaten übernahm, gab
Serviceware jüngst eine neue Partnerschaft mit dem ebenfalls auf ITFM
spezialisierten US-Consulting-Unternehmen Thavron Solutions bekannt, das
u.E. den bisherigen Partner Maryville ablösen wird. Der vor wenigen Monaten
gewonnene Auftrag mit dem ersten US-Kunden bleibt davon unberührt. Insgesamt
begrüßen wir den Schritt, da u.E. unter dem neuen Eigentümer ein erhöhtes
Risiko besteht, dass die noch junge Partnerschaft mit anderer Priorität
verfolgt wird.

Dynamische EBITDA-Entwicklung in Q3: Im jüngsten Quartal entwickelte sich
das EBITDA auch dank höherer Lizenzerlöse stark und erreichte 1,7 Mio. EUR
ggü. 0,7 Mio. EUR (exkl. aktivierten Eigenleistungen) im Vorjahresquartal.
Somit wurden nach 9M bereits 3,6 Mio. EUR EBITDA erreicht (Vj.: 1,6 Mio. EUR
exkl. akt. Eigenleistungen). In Q4 erwarten wir ein EBITDA von 1,4 Mio. EUR
(MONe FY25: 5,0 Mio. EUR).

Fazit: SJJ dürfte das Jahr mit einem starken Schlussquartal abschließen und
seine FY-Guidance erreichen. Auch in 2026 erwarten wir einen
überproportionalen EBITDA-Anstieg. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und
unser Kursziel von 25,00 EUR.



2220674 29.10.2025 CET/CEST

