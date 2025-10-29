Outokumpu enttäuscht mit Quartalsergebnis - Investition in den USA

Helsinki (Reuters) - Der finnische Edelstahlhersteller Outokumpu hat im dritten Quartal wegen einer schwachen Nachfrage einen Gewinneinbruch verbucht.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei um 60 Prozent auf 34 Millionen Euro gefallen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Von Outokumpu befragte Analysten hatten mit 35,7 Millionen Euro gerechnet.

Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen gegenüber dem dritten ein rückläufiges Ergebnis. Die Edelstahllieferungen des Konzerns fielen im dritten Quartal um elf Prozent. Für das vierte Quartal wird ein weiterer Rückgang um fünf bis 15 Prozent erwartet. "Die Nachfrage nach Edelstahl bleibt weiterhin gedämpft aufgrund niedriger Investitionen und schwacher Produktionsaktivität sowie eines geringen Verbrauchervertrauens", erklärte Konzernchefin Kati ter Horst in einer Mitteilung. Die Aktie verlor ger

Geamehr als neun Prozent an Wert.

Die Finnen kündigten eine Investition von 45 Millionen Dollar (rund 39 Millionen Euro) in eine neue Pilotanlage im US-Bundesstaat New Hampshire an. Dort sollen wichtige kohlenstofffreie Materialien wie Chrommetall und angereichertes Ferrochrom hergestellt werden.

(Bericht von Jagoda Darlak, bearbeitet von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)