W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Lawrow/Nichtangriffsgarantie

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Lawrow/Nichtangriffsgarantie:

"Auch wenn die Ukraine die schlechteste aller Erfahrungen mit russischen Versprechungen machte, könnte eine solche Nichtangriffsgarantie zum Baustein eines Friedensabkommens mit der Ukraine und der Nato werden. Freilich bleiben hohe Hürden bestehen: etwa die russische Lesart, wonach die Nato das Land einzukesseln versucht. Die Ukraine wiederum weigert sich, auf Staatsgebiet zu verzichten und den Aggressor zu belohnen. Sind solche Positionen verhandelbar? Gegenfrage: Ist eine Eskalation des Ukrainekrieges vermeidbar, wenn beide Seiten so weitermachen wie bisher?"/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Europäische Ratingagentur
Scope stuft USA ab - Regierungsführung bereitet Sorge26. Okt. · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden