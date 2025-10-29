W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Prognose: Wilders nicht mehr stärkste Kraft

dpa-AFX · Uhr
DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders ist einer Prognose zufolge bei der Parlamentswahl in den Niederlanden nicht die stärkste Kraft geworden. Die erste Prognose sieht stattdessen die linksliberalen Demokraten 66 als Sieger. Allerdings lägen beide Parteien sehr dicht hintereinander, so dass sich das Ergebnis noch ändern könne, meldete das niederländische Fernsehen nach Schließung der Wahllokale./ab/DP/he

