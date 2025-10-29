W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ROUNDUP: Visa steigert Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres den Umsatz gesteigert. Der Erlös sei um 12 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Der Gewinn fiel hingegen unter dem Strich um 4 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar zu. Das Wachstum beim Zahlungsvolumen und der durchgeführten Transaktionen sei stark geblieben, hieß es weiter.

Die Ergebnisse lagen einen Hauch über den Erwartungen von Analysten. Der Aktienkurs von Visa sackte am Mittwoch im frühen US-Handel in einem freundlichen Marktumfeld zuletzt um ein Prozent ab./he/so/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Visa

Das könnte dich auch interessieren

Insider-Informationen
SAP wirft wohl erneut Auge auf Softwarefirma BlackLinegestern, 09:15 Uhr · Reuters
SAP wirft wohl erneut Auge auf Softwarefirma BlackLine
Quartalsbericht veröffentlicht
Zahlungsdienstleister Adyen wächst etwas stärker als erwartetheute, 08:13 Uhr · dpa-AFX
Zahlungsdienstleister Adyen wächst etwas stärker als erwartet
Wall Street
Rekordrally verliert an Schwunggestern, 13:57 Uhr · dpa-AFX
Rekordrally verliert an Schwung
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupheute, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden