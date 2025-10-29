W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Schneider dringt auf 90-Prozent-Klimaziel für EU bis 2040

Reuters · Uhr
Berlin (Reuters) - Bundesumweltminister Carsten Schneider hat sich vor der Sondersitzung der EU-Umweltminister am kommenden Dienstag für ein ehrgeiziges Klimaziel ausgesprochen.

Deutschland trete für eine Emissionsminderung um 90 Prozent bis 2040 im Vergleich zu 1990 ein, erklärte der SPD-Politiker am Mittwoch. Ein starkes neues Klimaziel schaffe Klarheit, Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit. Dies seien zentrale Voraussetzungen für langfristige Investitionen und erfolgreiches Wirtschaften. "Jetzt müssen wir die Verhandlungen beim Sonder-Umweltrat am 4.11. zum Erfolg führen", erklärte Schneider.

Bei dem Treffen komme es darauf an, eine qualifizierte Mehrheit zu sichern, mit der Europa seinen Beitrag zum Gelingen der Weltklimakonferenz in Brasilien leisten könne. Bei dem Ministertreffen in Brüssel steht die Entscheidung zum Klimaziel 2040 und zum europäischen Klimaschutzbeitrag im Rahmen des Pariser Abkommens an. Die EU will sich damit auf für die Weltklimakonferenz im November positionieren.

