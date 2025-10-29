Straumann Group erzielt starkes organisches Wachstum und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025

UMSATZ NACH REGIONEN (in CHF Mio.) Q3 20251 Q3 2024[1] 9M 20251 9M 20241 Europa, Middle East & Afrika (EMEA) 234.0 216.4 784.4 736.0 Veränderung in CHF (in %) 8.2 11.2 6.6 8.1 Veränderung in Lokalwährung (in %) 11.2 14.8 9.7 14.1 Änderung organisch[2] (in %) 11.2 11.4 9.7 11.0 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 38.9 37.0 40.2 39.6 Nordamerika 161.6 162.9 517.4 522.1 Veränderung in CHF (in %) (0.8) (1.4) (0.9) 0.3 Veränderung in Lokalwährung (in %) 5.7 2.1 3.3 3.7 Änderung organisch2 (in %) 5.7 2.0 3.3 3.7 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 26.8 27.8 26.5 28.1 Asien-Pazifik 144.3 149.4 475.8 434.8 Veränderung in CHF (in %) (3.4) 16.5 9.4 31.6 Veränderung in Lokalwährung (in %) 3.2 20.6 14.1 40.4 Änderung organisch2 (in %) 3.2 19.7 14.1 39.3 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 24.0 25.5 24.4 23.4 Lateinamerika 62.3 56.8 172.8 165.8 Veränderung in CHF (in %) 9.8 2.3 4.2 6.4 Veränderung in Lokalwährung (in %) 18.0 19.0 17.7 15.1 Änderung organisch2 (in %) 18.0 18.9 17.7 15.1 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 10.3 9.7 8.9 8.9 Gruppe 602.2 585.5 1 950.4 1 858.7 Veränderung in CHF (in %) 2.9 7.7 4.9 10.2 Veränderung in Lokalwährung (in %) 8.3 12.7 9.6 16.0 Änderung organisch2 (in %) 8.3 11.2 9.6 14.5

[1] Die Zahlen beziehen sich auf die Geschäftsaktivitäten, die nach der am 13. August 2024 unterzeichneten Vereinbarung zum Verkauf des DrSmile-Geschäfts an Impress Group fortgeführt werden.

[2] Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten und Akquisitionen

Basel, 29. Oktober 2025: Die Straumann Group erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von CHF 602.2 Mio., was einem organischen Wachstum von 8.3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. In den ersten neun Monaten 2025 belief sich der Gruppenumsatz auf CHF 2.0 Mrd., was einem organischen Wachstum von 9.6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum blieb in allen Regionen breit abgestützt. Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie Lateinamerika (LATAM) verzeichneten weiterhin ein starkes zweistelliges organisches Wachstum, während Nordamerika (NAM) eine sequentielle Verbesserung mit einem soliden Quartal zeigte. Die Region Asien-Pazifik (APAC) ausserhalb Chinas entwickelte sich robust, während sich der Markt in China abschwächte, da Behandlungen aufgeschoben wurden und Distributoren ihre Lagerbestände im Vorfeld der erwarteten Einführung der volumenbasierten Beschaffung (VPB 2.0) reduzierten.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, sagte:

“Ich bin stolz auf unsere Teams, die in allen Geschäftsbereichen gute Fortschritte erzielten und sich an die regionalen Dynamiken angepasst haben. Mit unserer Innovationskraft und den starken Fortbildungsinitiativen – etwa beim EAO-Kongress, den «Esthetic Days» und dem «DSO CEO Summit» – konnten wir unsere Kundenbeziehungen weiter stärken und positive Impulse für unsere neuesten Innovationen setzen.

Wir freuen uns über die Transformationsschritte in unserem Kieferorthopädiegeschäft durch die neuen Partnerschaften mit Smartee und DentalMonitoring. Diese Kooperationen werden Innovationen, Skalierbarkeit und zukünftige Profitabilität fördern und es uns ermöglichen, das Kundenerlebnis weiter zu verbessern und die Position der Straumann Group als führenden Anbieter im Kieferorthopädiemarkt zu festigen.

Ein wichtiger Meilenstein in diesem Quartal war die Einführung des Intraoralscanners SIRIOS X3. Im mittleren Preissegment positioniert, bietet er hohen Mehrwert und lässt sich nahtlos in die Straumann AXS-Plattform integrieren. Als Einstiegspunkt in das digitale Ökosystem der Straumann Group ermöglicht er effiziente und vollständig vernetzte Workflows über verschiedene Behandlungsdisziplinen hinweg.”

ergebnisse der regionen

EMEA – Stabiles zweistelliges Wachstum in Schlüsselmärkten

Die Region EMEA erzielte einen Umsatz von CHF 234.0 Mio. (+11.2% organisch). Das Wachstum erstreckte sich über alle Segmente: Premium, Challenger und digitale Lösungen. Die Straumann Group baute ihre Marktführerschaft weiter aus und gewann selbst in reifen Märkten wie Deutschland und Österreich zusätzliche Marktanteile, unterstützt durch die erfolgreiche Einführung des Implantatsystems Straumann iEXCEL. Besonders stark entwickelte sich Nordeuropa, wobei das Vereinigten Königreich, die Benelux-Staaten und Dänemark zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählten. Auch die Distributionsmärkte in Osteuropa zeigten eine solide Dynamik.

NAM – Solides Quartal mit beschleunigtem Wachstum

Nordamerika erzielte einen Umsatz von CHF 161.6 Mio. (+5.7% organisch) und verzeichnete damit ein solides Wachstum in einem weiterhin volatilen Umfeld. Die Premium- und Challenger-Marken gewannen an Dynamik, gestützt durch eine starke kommerzielle Umsetzung.

Digitale Lösungen, darunter der Intraoralscanner SIRIOS (IOS) und der neue Chairside-Workflow in Kombination mit dem MIDAS-3D-Drucker, erfreuten sich weiterhin einer hohen Nachfrage, während sich der Patientenzulauf im Verlauf des Quartals in Teilbereichen verbesserte.

APAC – Wachstum ausserhalb Chinas, verhaltende Nachfrage vor VBP 2.0 in China

Die Region Asien-Pazifik erzielte einen Umsatz von CHF 144.3 Mio. (+3.2% organisch). Das Wachstum ausserhalb Chinas blieb solide und wurde vor allem von Indien, Thailand, Australien und Japan getragen. In China fiel das Wachstum schwächer aus als erwartet. Grund dafür waren eine vorsichtigere Patientennachfrage und Lagerbestandsreduktionen der Distributoren im Vorfeld der erwarteten Einführung von VBP 2.0 – der zweiten Phase der volumenbasierten öffentlichen Beschaffung, die Anfang nächsten Jahres umgesetzt werden soll. Im September eröffnete die Straumann Group ihren Produktionsstandort in Shanghai, der nun voll betriebsbereit ist. Damit stärkt das Unternehmen seine «China für China»-Strategie und ist gut positioniert, um die Nachfrage nach der Einführung von VBP 2.0 Anfang nächsten Jahres zu bedienen.

LATAM – Anhaltendes zweistelliges Wachstum dank Neodent und der Einführung digitaler Lösungen

Die Region Lateinamerika erzielte einen Umsatz von CHF 62.3 Mio. (+18% organisch) und hielt damit ihr zweistelliges Wachstum aufrecht. Wichtigste Wachstumstreiber waren Brasilien und Mexiko, unterstützt durch die starke Performance von Neodent und den fortgesetzten Übergang zu digitalen Workflows. Der Fokus der Straumann Group auf Aus- und Weiterbildung sowie auf digitale Lösungen wie SIRIOS und den neuen, integrierten Chairside-Workflow trug zusätzlich zur Kundengewinnung und zur Effizienzsteigerung der Arbeitsabläufe in der gesamten Region bei.

STRATEGIsChe fortschritte

ClearCorrect – Partnerschaften mit Smartee und DentalMonitoring zur Steigerung von Wachstum und Profitabilität

Um ihre Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der transparenten Zahnschienen zu stärken, transformiert die Straumann Group ihr Kieferorthopädiegeschäft durch strategische Partnerschaften. Die Zusammenarbeit mit Smartee bringt eine innovationsgetriebene, kosteneffiziente und skalierbare Produktionsplattform ein, die schnellere Lieferzeiten, höhere Kapazitäten und eine verbesserte Rentabilität ermöglicht und zugleich die Produktentwicklung beschleunigt. Darüber hinaus integriert die Partnerschaft mit DentalMonitoring die Fernüberwachung von Behandlungen sowie die Datenanalyse nahtlos in das digitale Ökosystem der Straumann Group. Dies steigert die Behandlungseffizienz und unterstützt die breitere Nutzung durch Allgemeinzahnärztinnen und -zahnärzte – ein zentraler Faktor für Differenzierung und zukünftiges Wachstum in diesem Geschäftssegment.

Innovation – Einführung des SIRIOS X3 ergänzt das IOS-Portfolio in allen Preissegmenten

Im September präsentierte die Straumann Group auf dem Kongress der «European Association for Osseointegration» (EAO) den neuen Intraoralscanner SIRIOS X3. Die Produkteinführung erhielt äusserst positives Feedback und erzielte in allen Regionen eine hohe Nachfrage. Im mittleren Preissegment positioniert, verbindet der SIRIOS X3 hohen Mehrwert mit fortschrittlicher Leistung und ergänzt das bestehende Portfolio der Gruppe neben den High-End-Intraoralscannern von 3Shape.

Er bietet höhere Bilderfassungsgeschwindigkeit, verbesserte Ergonomie und eine nahtlose Integration mit der digitalen Plattform Straumann AXS. Damit ermöglicht er einen vollständig digitalen Chairside-Workflow – von der Erfassung und Planung bis zur Fertigung am selben Tag mit dem MIDAS-3D-Drucker. Als Einstiegsprodukt in das digitale Ökosystem der Straumann Group unterstützt der SIRIOS X3 ein breites Spektrum an Anwendungen in der Implantologie, Prothetik und Kieferorthopädie. Die Innovation steigert die klinische Effizient und Benutzerfreundlichkeit und stärkt die führende Position der Straumann Group in der digitalen Zahnmedizin weiter.

Fortbildung – Innovationsführerschaft unter Beweis gestellt und Fachleute weltweit begeistert

Die Straumann Group stiess bei den «International Esthetic Days», dem EAO-Kongress in Monaco und dem «DSO CEO Summit» auf grosses Interesse. Dort präsentierte sie ihre Weltpremieren – darunter iEXCEL und SIRIOS X3 – tausenden von Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern weltweit. Diese Veranstaltungen unterstrichen die Fähigkeit von Straumann Group, Innovation und klinische Exzellenz zu verbinden, und bestätigten erneut die führende Position des Unternehmens im Bereich Qualität und Innovation innerhalb der Dentalbranche.

Ausblick 2025 bestätigt – vorbehaltlich unvorhersehbarer ereignisse

Auf Basis der soliden Leistung und der fortgesetzten Investitionen in Innovation ist die Straumann Group trotz Zöllen zuversichtlich, ihre finanziellen Ziele für 2025 zu erreichen. Die Gruppe bestätigt ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2025 und erwartet ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Verbesserung der Kern-EBIT-Marge um 30 bis 60 Basispunkte bei konstanten Wechselkursen von 2024.

Die Zuversicht basiert auf der starken Innovationskraft, der breiten globalen Präsenz mit regionalen Produktionsstandorten, einem differenzierten Leistungsangebot über alle Preissegmente hinweg und einer konsequenten Umsetzung, die auf der starken Unternehmenskultur der Gruppe aufbaut. Darüber hinaus betont die Gruppe ihre fortlaufenden Investitionen in regionale Produktionskapazitäten, die digitale Transformation und umfangreiche Ausbildungsinitiativen, die es mehr Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern ermöglichen, Implantat- und kieferorthopädische Eingriffe durchzuführen.

Es ist davon auszugehen, dass makroökonomische und regulatorische Herausforderungen – darunter Wechselkursvolatilität und Zölle –voraussichtlich anhalten werden. Dank der geografischen Diversifizierung, des starken Produktportfolios und des fortgesetzten Fokus auf Innovation, Fortbildung und digitale Transformation ist die Straumann Group jedoch gut positioniert, um nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. Die Gruppe wird ihre mittelfristige Strategie und Wachstumsambitionen am «Capital Markets Day» am 25. November 2025 präsentieren.

***

