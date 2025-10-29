TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen 06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen 06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen 07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk) 07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz 07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Argenx, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert) (15.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz 07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz 08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystenkonferenz) 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen 08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen 11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen 11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen 11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen 11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen 11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen 12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen 12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen 12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen 12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen 14:00 USA: Alcoa, Investor Day 17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz 18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz 18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen 21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen 21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen 21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen 21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: SIG Group, Investor Day CHN: BYD, Q3-Zahlen USA: Comcast, Q3-Zahlen USA: Hershey, Q3-Zahlen USA: ResMed, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/25 07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25 07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 9/25 09:00 AUT: BIP Q3/25 09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 (vorläufig) 10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25 11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25 11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25 11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25 12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig) 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk) SONSTIGE TERMINE 03:00 CHN: US-Präsident Trump trifft Chinas Präsidenten Xi am Rande des Wirtschaftsgipfels Apec 09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M. Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank. 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu nicht angegebenen Verzugszinsen beim Autokauf 09:30 IRL: Pk Airport Weeze und Ryanair zu den aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr und Ryanairs Winterflugplan 2025/26 Dabei sind Ryanair-Pressechef Marcel Pouchain Meyer und Sebastian Papst, Geschäftsführer Airport Weeze. 10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt DEU: Zweiter Tag der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern + 13.00 Uhr Pk u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und dem Vorsitzenden der Konferenz, Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zu EU-Agenturen JPN: Japan Mobility Show, Tokio TUR: Fortsetzung Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in die Türkei - Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen.

