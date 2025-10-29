Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setup

Bei dieser Aktie gibt es viel Bewegung: In der ersten Jahreshälfte hat sich der Kurs glatt verdoppelt. Anschließend ging es im Zuge einer Konsolidierung wieder um ein Viertel nach unten. Nun stehen die Chancen für einen erneuten Rallyschub recht gut aus charttechnischer Sicht.

