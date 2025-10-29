Trump: Handelsabkommen mit Südkorea so gut wie abgeschlossen

Gyeongju (Reuters) - Die USA haben sich nach den Worten von Präsident Donald Trump auf ein Handelsabkommen mit Südkorea verständigt.

"Wir haben es geschafft. Wir haben eine Einigung erzielt", sagte Trump am Mittwoch vor einem Abendessen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung. Später fügte er allerdings hinzu, die Vereinbarung sei "so gut wie abgeschlossen". Details nannte er jedoch nicht.

Ein Abkommen würde die Unsicherheit für die stark vom Handel abhängige Wirtschaft Südkoreas beseitigen. Ohne eine Einigung würden auf südkoreanische Exporte von Autos und Stahl Zölle in Höhe von 25 Prozent in den USA fällig. Dies würde die Unternehmen gegenüber japanischen Konkurrenten benachteiligen, wo der Zollsatz nach einer Vereinbarung Tokios mit den USA auf 15 Prozent festgesetzt wurde. Die Aussicht auf einen Deal gab der südkoreanischen Währung Auftrieb: Der Won legte im späten Handel um ein halbes Prozent zum Dollar zu.

Das Treffen zwischen Trump und Lee fand während der Asienreise des US-Präsidenten statt. Südkoreanischen Regierungsvertretern zufolge gibt es jedoch weiterhin "erhebliche" Differenzen. Diese betreffen den Baranteil eines 350 Milliarden Dollar schweren Pakets von südkoreanischen Investitionen in den USA. Seoul strebe an, diesen zu reduzieren und den Anteil von Krediten und Kreditgarantien zu erhöhen, hieß es.

