UBS legt Beschwerde gegen Anleihen-Urteil ein - Keine Rückstellung

Zürich (Reuters) - Im Rechtsstreit um die umstrittene Abschreibung von Anleihen der Krisenbank Credit Suisse geht nach der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma auch die Großbank UBS gegen das Urteil des Schweizer Bundesverwaltungsgerichts in Berufung.

Die UBS sei der Ansicht, dass die Abschreibung sowohl den Vertragsbedingungen der sogenannten AT1-Anleihen als auch dem geltenden Recht entsprach, teilte der Schweizer Konzern im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Berichts zum dritten Quartal mit.

Mitte Oktober hatte das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Abschreibung von sogenannten AT1-Papieren im Volumen von rund 16,5 Milliarden Franken durch die Finma im März 2023 rechtswidrig war. Die Abschreibung erleichterte der UBS damals die von der Regierung orchestrierte Notübernahme der angeschlagenen Rivalin. "Unserer Ansicht nach besteht in dieser Angelegenheit keine Haftung", erklärte die UBS. "Daher besteht keine Notwendigkeit, eine Rückstellung zu bilden."

Die Abschreibung der AT1-Anleihen war international auf scharfe Kritik gestoßen, da die Aktionäre der Credit Suisse – die in der Rangfolge eigentlich nach den Anleihegläubigern stehen – im Rahmen der Übernahme Aktien der UBS erhielten, während die AT1-Investoren leer ausgingen. Gegen die Verfügung hatten rund 3000 Anleger geklagt. Über eine Rückabwicklung, also eine mögliche Rückzahlung an die Gläubiger, entschied das Bundesverwaltungsgericht noch nicht. Dies dürfte in einem zweiten Verfahren geklärt werden. Ein Experte ging davon aus, dass die Anleiheninhaber selbst im besten Fall nicht den Nominalwert der Anleihen zurückerhalten. Bis all diese Verfahren abgeschlossen seien, könnten Experten zufolge vier bis sechs Jahre verstreichen.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)