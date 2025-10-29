W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 29.10.2025

Visa rutscht vorbörslich ab: Was Anleger jetzt wissen sollten

onvista · Uhr
Die Visa-Aktie zeigt sich vorbörslich mit einem Minus von rund 1,7 Prozent.

Martin erklärt, warum das Papier aktuell nicht gefragt ist und welche Faktoren den Kurs belasten.

Visa

