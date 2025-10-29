Videoanalyse 29.10.2025
Visa rutscht vorbörslich ab: Was Anleger jetzt wissen sollten
onvista · Uhr
Die Visa-Aktie zeigt sich vorbörslich mit einem Minus von rund 1,7 Prozent.
Martin erklärt, warum das Papier aktuell nicht gefragt ist und welche Faktoren den Kurs belasten.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 29.10.2025Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Was hinter dem Kurssprung stecktheute, 16:07 Uhr · onvista
Videoanalyse 29.10.2025Sofi Technologies überzeugt mit starkem Quartalsergebnisheute, 16:16 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungLateinamerikas Digitalriese steht vor nächstem Wachstumsschub27. Okt. · onvista