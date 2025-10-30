3M - Die nächste Zündstufe
Die Trendwende der 3M-Aktie hatten wir an dieser Stelle mehrfach konstruktiv begleitet. Aktuell ist der Titel einen erneuten Blick wert, denn möglicherweise zündet das Papier gerade den jüngsten Aufwärtsimpuls. Doch der Reihe nach: In der vergangenen Woche gelang der 3M-Aktie mit 172,85 USD ein neues Mehrjahreshoch. Gleichzeitig geht der jüngste Ausbruch mit der Auflösung eines aufsteigenden Dreiecks bzw. einer noch breiter zu fassenden Schiebezone einher (siehe Chart). Rückenwind erfährt dieser doppelte Ausbruch durch die Relative Stärke (Levy) sowie durch das jüngste Einstiegssignal seitens des MACD. Das nächste Etappenziel ergibt sich nun durch das Hoch vom Mai 2021 bei 174,70 USD, ehe die Hochs bei gut 180 USD wieder auf die Agenda rücken. Rein rechnerisch halten die beiden angeführten Kursmuster sogar Kursziele im Bereich von 185 USD bereit. Um dieses Ziel in Zukunft nicht mehr aus den Augen zu verlieren, gilt es, die Ausbruchsmarken bei 160 USD – verstärkt durch das 61,8 %-Fibonacci-Retracement der gesamten Abschwungbewegung von 2018 bis 2023 (160,83 USD) – nicht mehr zu unterschreiten.
3M (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart 3M
Quelle: LSEG, tradesignal²
