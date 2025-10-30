W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Airbus erreichen wieder Rekordhoch - Gewinn höher als gedacht

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus haben am Donnerstagmorgen nach den Geschäftszahlen mit 216,85 Euro so viel gekostet wie noch nie. Ihr Jahresplus wuchs damit auf gut 40 Prozent an. Zum Vergleich: Der Dax legte 2025 bisher etwa halb so viel zu.

Das Quartalsergebnis je Aktie habe die Markterwartungen um 5 Prozent übertroffen, schrieb JPMorgan-Experte David Perry. Auch der Barmittelzufluss sei höher als gedacht. Derweil bestätigte Airbus trotz knapper Triebwerke auch sein Auslieferungsziel von 820 Jets für das Gesamtjahr.

Auch George McWhirter lobte die Kennzahlen. Aus seiner Sicht gibt es im vierten Quartal jedoch noch einiges zu tun. Denn für die Jahresziele sei das Abschneiden im Schlussquartal letztlich entscheidend, wie auch Airbus-Chef Guillaume Faury hervorgehoben hatte. Auch das Gros der Zollbelastungen falle ins letzte Jahresviertel./ag/ajx/stk

