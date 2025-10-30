AKTIE IM FOKUS: Anleger honorieren gute Lufthansa-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Lufthansa haben am Donnerstag mit einem deutlichen Kursplus auf Quartalszahlen reagiert. Am Vormittag notierten die Papiere der Airline 3,7 Prozent höher bei 7,20 Euro und waren damit zweitbester Wert im MDax . Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Gewinn von knapp 17 Prozent zu Buche.

Bei der Lufthansa sorgten ein Rückgang der Ticketpreise und höhere Kosten im dritten Quartal für einen leicht gesunkenen bereinigten operativen Gewinn (Ebit). Der Überschuss schrumpfte wegen eines negativen Steuereffekts sogar um 12 Prozent. Dagegen stieg die Zahl der Fluggäste um drei Prozent, der Umsatz wuchs um vier Prozent. Im laufenden Jahr soll der bereinigte operative Gewinn aber weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert von 1,6 Milliarden Euro liegen.

Die Sanierungsmaßnahmen und die Flottenerneuerung der Lufthansa trügen zu einer verbesserten Performance bei, urteilte RBC-Experte Ruairi Cullinane. Allerdings stehe die Kranich-Linie auch unter Druck durch steigende Personalkosten und sehe sich auf einigen Strecken Nachfragerisiken gegenüber. Insgesamt sei das Unternehmen aber gut aufgestellt, um die Jahresziele zu erreichen oder gar zu übertreffen.

Die Airline habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, konstatierte JPMorgan-Analyst Harry Gowers. Die sich stabilisierenden Preisaussichten sollten positiv aufgenommen werden./edh/ag/jha/