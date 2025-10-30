W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Stratec nach eingetrübtem Ausblick auf Sechsmonatstief

Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Stratec haben am Donnerstagnachmittag mit einem deutlichen Kursrutsch auf die Neunmonatszahlen und reduzierte Jahresziele des Diagnostik-Unternehmens reagiert. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit April und notierten zuletzt 8,0 Prozent im Minus bei 22,90 Euro. Damit weiteten sie die Kursverluste im laufenden Jahr auf rund 23 Prozent aus.

Stratec kappte wegen mangelnder Vormaterialien die Ziele für das laufende Jahr. Zudem zeigten sich aufgrund der globalen Zollkonflikte auch höhere Schwankungen im Bestellverhalten der Kunden, vor allem bei Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien. In den ersten neun Monaten steigerte Stratec den Umsatz laut vorläufigen Berechnungen um 2,5 Prozent. Die adjustierte Ebit-Marge sei dabei um 1,5 Prozentpunkte auf voraussichtlich 7,3 Prozent gesunken, hieß es./edh/jha/

Stratec

