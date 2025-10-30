W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIEN IM FOKUS: Adidas stabilisiert - Puma-Wende mit Fragezeichen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der beiden Sportartikelhersteller Adidas und Puma sind am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Adidas versuchten mit einem Plus von 1 Prozent eine Stabilisierung nach dem Kurseinbruch von mehr als 10 Prozent am Vortag. Puma hingegen verloren 2 Prozent nach Quartalszahlen.

Analystin Wendy Liu von JPMorgan attestierte Adidas im Nachgang der tags zuvor präsentierten endgültigen Zahlen für das dritte Quartal ein gesundes Geschäft. Die noch veröffentlichten Details und die Telefonkonferenz seien beruhigend gewesen. Zur Wochenmitte waren Marktteilnehmer hingegen noch beunruhigt, Signale zur Geschäftsentwicklung in den USA sorgten für Nervosität.

Beim schwächelnden Konkurrenten Puma steht am Donnerstag neben den Quartalszahlen das auf den Weg gebrachte Restrukturierungsprogramm im Blick. 2025 werde ein Jahr des "strategischen Resets", sagte der neue Puma-Chef, Arthur Hoeld. Um eine Trendwende zu erreichen, habe Puma aber noch einiges zu tun, merkte Expertin Liu dazu an. Mit den Zahlen für das dritte Quartal habe das Unternehmen die Erwartungen verfehlt./ajx/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
adidas
Puma

Das könnte dich auch interessieren

Sportartikel-Konzern
Neuer Puma-Chef steuert radikal um - Weitere 900 Stellen fallen wegheute, 08:08 Uhr · Reuters
Neuer Puma-Chef steuert radikal um - Weitere 900 Stellen fallen weg
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden