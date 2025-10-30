ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 675 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brent Thill attestierte den US-Tech-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet am Donnerstag insgesamt solide Resultate mit Auftragsbeständen in "schwindelnder Höhe". Microsoft habe dabei in allen anderen Bereichen besser abgeschnitten als erwartet. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz sei der Investitionshunger unersättlich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Software-AnbieterMicrosoft steigert Umsatz und Gewinn erneut kräftig - Aktie fällt dennochgestern, 21:50 Uhr · dpa-AFX
Insider-InformationenTelekom und Nvidia planen wohl milliardenschweres Rechenzentrum in München28. Okt. · Reuters
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungChartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positionheute, 16:07 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDiese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista