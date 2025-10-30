W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Heimische Konjunktur im III. Quartal 2025 weiterhin verhalten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Wien (APA-ots) - Die österreichische Wirtschaftsleistung wurde laut  
aktueller 
Schnellschätzung des WIFO im III. Quartal 2025 gegenüber dem 
Vorquartal real um 0,1% ausgeweitet. Es zeigte sich eine träge 
Dynamik auf breiter Basis. Sowohl die Industrie als auch 
Dienstleistungen entwickelten sich verhalten. Während sich die 
Konsumnachfrage leicht stabilisierte, wirkten die Investitionen und 
der Außenhandel dämpfend. 

Die wirtschaftliche Dynamik blieb im III. Quartal 2025 schwach. 
Gemäß ersten Berechnungen stieg das BIP real um 0,1% gegenüber dem 
Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe). Im Vorjahresvergleich 
bedeutet dies einen Zuwachs von +0,6% gegenüber dem III. Quartal 
2024. 

Damit setzte sich die träge konjunkturelle Dynamik aus dem 1. 
Halbjahr 2025 fort: I. Quartal +0,2%, II. Quartal -0,1% gemäß 
Statistik Austria (Veröffentlichung vom 30. 9. 2025). 

Die Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E) lieferte zuletzt 
wenig Impulse, somit stagnierte die Wertschöpfung im III. Quartal im 
Vergleich zum Vorquartal. In der Bauwirtschaft setzte sich die 
negative Entwicklung fort, die Wertschöpfung ging abermals zurück (- 
0,5%). 

Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf 
der WIFO-Website 

Auch die Dienstleistungen blieben zum Teil schwach. Im Bereich 
Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie (ÖNACE 2008, Abschnitte 
G bis I) stagnierte die Wertschöpfung nahezu (-0,2%). 

Etwas besser entwickelten sich die sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen (ÖNACE 2008, Abschnitte M und N; +0,2%) sowie die 
öffentliche Verwaltung (ÖNACE 2008, Abschnitte O bis Q; +0,2%). 
Positiv wirkten auch die Bereiche Information und Kommunikation, 
Finanz- und Versicherungsleistungen sowie Grundstücks- und 
Wohnungswesen (ÖNACE 2008, Abschnitte J bis L; +0,3%). 

Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der 
vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO 
-Website 

Spiegelbildlich zu den konsumnahen Dienstleistungen verlief auch 
die private Konsumnachfrage zögerlich (+0,1%). Die öffentlichen 
Konsumausgaben wurden leicht ausgeweitet (+0,2%). 

Die Bruttoanlageinvestitionen wurden jedoch gegenüber dem 
Vorquartal um 0,3% eingeschränkt. Auch der Außenhandel dämpfte 
aktuell die Entwicklung. Im Vorquartalsvergleich wurden die Exporte 
um 0,4% eingeschränkt, die Importe stagnierten. 

Wichtige Information 

Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das 
vergangene Quartal und setzt auf der Quartalsrechnung von Statistik 
Austria auf, welche am 30. 9. 2025 bis einschließlich dem II. Quartal 
2025 veröffentlicht wurde. 

Die WIFO-Schnellschätzung für das III. Quartal 2025 umfasst das 
BIP sowie die Hauptkomponenten. Diese werden in der Form von saison- 
und arbeitstagsbereinigten Veränderungsraten gegenüber dem Vorquartal 
(Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe) berechnet. Die bereinigten Werte der 
Vorquartale werden mit dieser Rechnung nicht revidiert, sondern 
entsprechen weiterhin jenen der Letztveröffentlichung durch Statistik 
Austria. 

Am 4. Dezember 2025 werden von Statistik Austria die 
Quartalsdaten für das BIP und Hauptaggregate für das III. Quartal 
2025 auf Basis rezenterer Daten veröffentlicht. 

Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen 
Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, zwischen 10 und 
   12 Uhr, an Mag. Sandra Bilek-Steindl, Tel. (1) 798 26 01 - 244, 
   sandra.bilek-steindl@wifo.ac.at oder Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, 
   Tel. (1) 798 26 01 - 245, marcus.scheiblecker@wifo.ac.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0021    2025-10-30/09:00
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden