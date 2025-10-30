W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Totschnig: Am Weltspartag das grüne Sparschwein füttern

    Mit nachhaltigen Finanzentscheidungen Umwelt- und Klimaschutz  
stärken 

Wien (APA-ots) - Umwelt- und klimafreundlich sparen, investieren oder  
anlegen: Das 
Umwelt- und Klimaministerium stärkt Wissen und Bewusstsein für 
nachhaltige Finanzentscheidungen. Mit dem Umweltzeichen für 
Finanzprodukte und der Green Finance Alliance hat Österreich 
internationale Vorreiter-Beispiele im Bereich grüne Finanzen. 
Anlässlich des Weltspartags am 31. Oktober rückt das Umwelt- und 
Klimaministerium (BMLUK) einen oft übersehenen Hebel für Klimaschutz 
in den Fokus: den Finanzsektor. 

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig: "Ob Sparbuch, Aktien, 
Fonds oder Anleihen - wer Geld sparen kann und veranlagt, kann mit 
seinen Finanzentscheidungen einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und 
Klimaschutz leisten. Wir benötigen beim Klimaschutz nicht mehr 
Verbote, sondern Innovation und grünes Wachstum. Dafür sind 
nachhaltige Investitionen in Energie, Gebäude, Industrie oder auch 
Verkehr notwendig. Diese Investitionen können nicht allein vom Staat, 
sondern nur gemeinsam mit dem Finanzsektor umgesetzt werden. Private 
Anleger können mit ihrem Anlageverhalten in Summe ebenfalls einen 
großen Einfluss nehmen. Wenn Sie sparen können, dann füttern Sie am 
Weltspartag und darüber hinaus also bevorzugt das grüne Sparschwein 
und treffen Sie nachhaltige Finanzentscheidungen, die positiv auf 
Umwelt und Klima wirken." 

Das Interesse der österreichischen Bevölkerung an einer grünen 
Ausrichtung des Finanzmarkts ist stark: In einer Befragung seitens 
der Österreichischen Nationalbank wünschen sich rund die Hälfte der 
Befragten, dass ihre Bank bis 2050 klimaneutral ist. 48 Prozent 
möchten ihr Kapital nicht in fossile Brennstoffe investieren. 

Ende 2022 waren in Österreich durch heimische Investmentfonds mehr 
als 83 Mrd. Euro in Nachhaltigkeitsfonds veranlagt, das entspricht 
41,35 Prozent des Gesamtvolumens und umfasst sowohl private 
Anlegerinnen und Anleger als auch Institutionelle Investoren. 

Finanzwissen als Instrument für Umwelt- und Klimaschutz 
Während der Zusammenhang von Mobilitätsentscheidungen oder 
Konsumverhalten mit Umwelt und Klima vielfach bekannt ist, wird der 
Konnex zwischen Finanzentscheidungen und Umweltschutz häufig 
unterschätzt. Das BMLUK setzt daher eine Reihe an Aktivitäten, um das 
Bewusstsein zu stärken - unter anderem im Bereich der grünen 
Finanzbildung. 

Denn wie auch bei bewussten Konsumentscheidungen kann bei der Auswahl 
von Finanzprodukten oder Finanzdienstleistern auf sogenannte ESG- 
Aspekte geachtet werden - also Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung. Ebenso können Klima- und Umweltversprechen von 
Unternehmen, in die man investiert oder investieren möchte, im 
Hinblick auf mögliches Greenwashing hinterfragt werden. Um 
Greenwashing würde es sich handeln, wenn ein (Finanz)-Produkt als 
umwelt- und klimafreundlich beworben wird, obwohl es relevanten 
Standards nicht entspricht. 

Transparenz schafft Vertrauen 
Damit nachhaltige Finanzprodukte glaubwürdig bleiben, sorgen 
nationale und europäische Regelwerke für mehr Transparenz. Basis 
dafür ist häufig die EU-Taxonomie-Verordnung, die definiert, welche 
Wirtschaftsaktivitäten als ökologisch nachhaltig gelten. Auf 
nationaler Ebene ist das Österreichische Umweltzeichen 49 (UZ 49) das 
staatlich geprüfte Zertifikat für Nachhaltige Finanzprodukte. Zum 
Einsatz kommen dabei Ausschlusskriterien (zum Beispiel Atomkraft, 
Gentechnik oder fossile Energien) sowie Kriterien, die positive 
Leistungen für Umwelt und Soziales erfordern. 

In Österreich gibt es zudem auch die Green Finance Alliance - die 
Initiative wurde vom BMLUK ins Leben gerufen. Finanzunternehmen, die 
Mitglied der Green Finance Alliance sind, haben sich dazu 
verpflichtet ihr Kerngeschäft bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Das 
bedeutet, dass sie einerseits kontinuierlich die Treibhausgas- 
Emissionen der verantworteten Portfolios reduzieren und gleichzeitig 
auch grüne Aktivitäten ausbauen. 

"Jeder Euro, der nachhaltig investiert wird, ist eine Investition in 
unsere gemeinsame Zukunft. Grüne Finanzentscheidungen helfen nicht 
nur Umwelt und Klima zu schützen, sondern stärken unsere 
Wettbewerbsfähigkeit, fließen in eine nachhaltige 
Wertschöpfungskette, erhalten bestehende und schaffen neue 
Arbeitsplätze im Bereich Green Tech" , betont Totschnig. 

