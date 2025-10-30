Der Technologiekonzern Apple hat heute nach US-Börsenschluss seine Zahlen fürs vierte Quartal des Geschäftsjahrs 2024/25 sowie fürs gesamte Geschäftsjahr vorgelegt. Apple erlöste demnach zwischen Juni und September insgesamt 102,5 Milliarden Dollar. Es war minimal mehr, als Analysten zuvor erwartet hatten.

Im Gesamtjahr erzielte Apple einen Umsatz von 416 Milliarden Dollar und übersprang so erstmals die 400-Milliarden-Marke bei den Erlösen. Die Zahl bedeutet einen Anstieg von gut sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr 2023/24.

Das Ergebnis steigerte Apple auf 1,85 Dollar im vierten Quartal, ein Plus von 13 Prozent im Jahresvergleich. Im Gesamtjahr konnte der Konzern seinen Gewinn je Aktie sogar um 23 Prozent auf nun 7,46 Dollar steigern.

Aktienkurs steigt nachbörslich

Die Marktreaktion fiel positiv aus: Im frühen nachbarlichen Handel stieg der Kurs auf bis zu 284 Dollar je Aktie, nachdem er im regulären Handel noch weniger als 272 Dollar betragen hatte; ein Plus von rund viereinhalb Prozent.

Apple kündigte im Zuge der Zahlenvorlage auch eine Quartalsdividende von 26 US-Cent je Aktie an. Sie wird am 13. November allen ausbezahlt, die am 10. November Apple-Aktien halten.