Arbeitslosigkeit sinkt im Oktober - Herbstbelebung bleibt schwach

Reuters · Uhr
Berlin (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober gesunken, die übliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt bleibt aber schwach.

Die Arbeitslosenzahl verringerte sich im Vergleich zum September um 44.000 auf 2,911 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. Saisonbereinigt, also ohne jahreszeitlich bedingte Schwankungen, ging die Arbeitslosenzahl lediglich um 1000 zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren 120.000 Menschen mehr ohne Job.

BA-Chefin Andrea Nahles sprach von einer schwunglosen Herbstbelebung. "Die Beschäftigungsentwicklung bleibt schwach und die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist nur gering", sagte Nahles. Die Spuren der wirtschaftlichen Schwäche seien weiterhin sichtbar.

