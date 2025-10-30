Bellevue Group AG: Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten
Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Bellevue Group AG: Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten
30.10.2025 / 08:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement
Zürich, 30. Oktober 2025
Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten
Der Verwaltungsrat der Bellevue Healthcare Trust plc (LSE: BBH) hat sich im Rahmen seiner Strategieüberprüfung vor dem Hintergrund der stark rückläufigen Marktkapitalisierung von aktuell GBP 146 Mio. und des zunehmend schwierigeren Umfeldes für UK Investment Trusts entschieden, der nächsten ausserordentlichen Generalversammlung zu empfehlen, die Verwaltung des Trusts einem neuen Investment-Manager zu übertragen.
Die Bellevue Group wird aufgrund der Veränderung beim Bellevue Healthcare Trust die Aktivitäten in UK redimensionieren und so das Geschäftsmodell weiter fokussieren.
Kontakt
Investor Relations: Stefano Montalbano, CFO Bellevue Group
Tel. +41 44 267 67 00, smn@bellevue.ch
Media Relations: Jürg Stähelin, IRF
Tel. +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch
Bellevue
Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 90 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende Juni 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 4.8 Mrd.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bellevue Group AG
|Theaterstrasse 12
|8001 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 267 67 00
|Fax:
|+41 44 267 67 01
|E-Mail:
|info@bellevue.ch
|Internet:
|www.bellevue.ch
|ISIN:
|CH0028422100
|Valorennummer:
|A0LG3Z
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2220874
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2220874 30.10.2025 CET/CEST