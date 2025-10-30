W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Chemiekonzern

Covestro schreibt Nettoverlust - Jahresziel eingegrenzt

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Homepage Covestro

(Reuters) - Der vor der Übernahme stehende Kunststoffkonzern Covestro hat im dritten Quartal einen starken Wettbewerbs- und Preisdruck zu spüren bekommen und seine Jahresziele daher angepasst.

Hinzu kam ein Produktionsstillstand in mehreren Betrieben infolge eines Brandes in einer Umspannstation, was zu Belastungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich führte, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. So sank der Umsatz im Quartal um zwölf Prozent auf 3,2 Milliarden Euro und das operative Ergebnis (Ebitda) um 15,7 Prozent auf 242 Millionen. Unter dem Strich verbuchte Covestro ein Minus von 47 Millionen Euro nach einem Gewinn von 33 Millionen vor Jahresfrist.

Für das Gesamtjahr grenzte der Vorstand seine Jahresziele ein und peilt nun ein Ebitda von 700 bis 800 Millionen Euro an statt 700 Millionen bis 1,1 Milliarden Euro. Dabei wirke sich der Brand im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich negativ auf das Gesamtjahr aus, hieß es. Der Vorstand betonte, mit dem im Vorjahr gestarteten Transformationsprogramm bis Ende 2025 bereits insgesamt 320 Millionen Euro einzusparen.

"Wir spüren weiter hohen Preisdruck und eine weltweit verhaltene Nachfrage – und genau deshalb ist es entscheidend, weiter entschlossen zu handeln", erklärte Covestro-Chef Markus Steilemann. Der Konzern liege auf Kurs, 400 Millionen Euro jährlich bis 2028 an Einsparungen zu erreichen.

Der arabische Ölkonzern Adnoc und Covestro hatten sich im vergangenen Jahr auf die Übernahme des deutschen Kunststoffherstellers geeinigt. Für Adnoc ist es der bisher größte Zukauf und zugleich eine der größten ausländischen Übernahmen eines EU-Unternehmens durch einen Golfstaat.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Covestro
COVESTRO AG O.N. Z.VERK.

Das könnte dich auch interessieren

Ausblick auf den US-Handel
Zollstreit-Entspannung sorgt für weitere Rekorde an den Börsen27. Okt. · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Hamburger Windturbinenbauer
Nordex hebt Gewinnprognose an28. Okt. · Reuters
Nordex hebt Gewinnprognose an
Zollstreit
Trump-Xi-Treffen: Das sind die Ergebnisseheute, 08:44 Uhr · dpa-AFX
Trump-Xi-Treffen: Das sind die Ergebnisse
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden