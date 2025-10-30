W​e​r​b​u​n​g ausblenden

DAX-FLASH: Leichtes Plus nach Treffen zwischen Trump und Xi

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag einen Teil seiner Vortagesverluste wieder wettmachen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.196 Punkte. In der Nacht war er aber sogar bei 24.263 Punkten gesehen worden.

Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Übereinkunft mit Präsident Xi Jinping erzielt. Die Hindernisse seien aus dem Weg geräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, sagte Trump nach dem Treffen. Im Gegenzug kündigte Trump an, Fentanyl-Zölle auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken.

Neben den Folgen des Treffens zwischen Trump und Xi müssen die Märkte die US-Notenbank-Entscheidung vom Mittwochabend sowie die Zahlen wichtiger US-Technologiewerte verarbeiten. Im Laufe des Tages stehen zudem eine Reihe von Quartalszahlen deutscher Unternehmen sowie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB)./ag/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden