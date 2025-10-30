Dax startet vor EZB-Entscheid und Tech-Zahlen positiv

Unter dem Eindruck einer großen Menge von Quartalsbilanzen, Notenbank-Entscheidungen und des Treffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping ist der Dax am Donnerstag etwas höher gestartet. Einen Teil seiner Vortagesverluste machte er damit wett.

Rund eine Stunde nach der Eröffnung lag der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent im Plus bei auf 24.211 Punkten. Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne legte um 0,3 Prozent auf über 30.000 Punkte zu. Der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50, legte ebenfalls leicht zu.

Seltene Erden, Geldpolitik und Quartalszahlen

Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden erzielte US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Übereinkunft mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Es sei positiv, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt offensichtlich auf Versöhnungskurs sind und sich aufeinander zubewegen, stellte der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest.

Neben den Folgen des Treffens zwischen Trump und Xi müssen die Märkte die US-Notenbank-Entscheidung vom Mittwochabend sowie die Zahlen wichtiger US-Technologiekonzerne wie Microsoft, Alphabet und Meta verarbeiten.

"Die letzten 24 Stunden hatten es in sich", resümierte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Nach der Zinssenkung in den USA schlage Fed-Chef Jerome Powell vorsichtige Töne an und eine Zinssenkung im Dezember sei nicht mehr sicher. "Dafür scheint der Handelsstreit zwischen den USA und China erst einmal vom Tisch zu sein."

Am Donnerstag stehen erneut viele Quartalszahlen deutscher Unternehmen vor allem aus der zweiten und dritten Reihe auf dem Programm, aber auch aus dem Dax, bevor am Nachmittag Inflationsdaten aus Deutschland und gleich danach die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) folgen. Mit den Quartalszahlen von Amazon und Apple am Abend nach US-Börsenschluss steht erneut "Big Tech" im Fokus.

Airbus an der Dax-Spitze

Größter Gewinner im Dax sind am Donnerstagmorgen Aktien von Airbus. Ihnen winkt am Donnerstagmorgen nach den Geschäftszahlen vom Vorabend ein neuerlicher Rekord. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten sie vorbörslich jedenfalls mit 210,65 Euro so viel, wie im Xetra-Handel noch nie. In der ersten Handelsstunde kletterte dann in der Spitze bis auf 216,95 Euro.

Gegenüber dem Xetra-Schluss legte der Kurs damit gut drei Prozent zu. Das Quartalsergebnis je Aktie habe die Markterwartungen um fünf Prozent getoppt, schrieb JPMorgan-Experte David Perry. Auch der Barmittelzufluss sei höher als gedacht. Derweil bestätigte Airbus trotz knapper Triebwerke auch sein Auslieferungsziel von 820 Jets für das Gesamtjahr.

(mit Material von dpa-AFX)