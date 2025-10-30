DAX tastet sich vor – Luftfahrtaktien im Steigflug

Mit einem verhaltenen Aufwärtsschwung startet der DAX in den Donnerstag. Während die US-Indizes in der Vorbörse noch keine klare Richtung erkennen lassen, zeigt sich der Nikkei freundlich. Die Märkte wirken insgesamt abwartend.

Makroökonomischer Überblick:

Die Bank of Japan belässt den Leitzins bei 0,5 Prozent. Frankreich meldet ein überraschend kräftiges BIP-Wachstum von 0,5 Prozent im dritten Quartal. In Deutschland stagniert die Wirtschaftsleistung. Nach einem Rückgang im Vorquartal bleibt die Konjunktur auf der Stelle.

Im Fokus:

Airbus zeigt sich vorbörslich fester. Der europäische Flugzeugbauer überzeugt mit einem starken Quartalsbericht: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen deutlich. Besonders das Geschäft mit Militärflugzeugen und Hubschraubern läuft rund. Auch bei Passagiermaschinen legt Airbus zu – trotz anhaltender Triebwerksengpässe. Die Auslieferungen verschieben sich zwar Richtung Jahresende, doch das Produktionsziel von 820 Maschinen für 2025 bleibt bestehen. Die Aktie profitiert von der positiven Dynamik und dem Rückenwind aus dem Exportgeschäft.

Lufthansa startet ebenfalls mit Rückenwind. Zwar fällt der Quartalsgewinn leicht unter Vorjahr, doch der Umsatz erreicht ein Rekordniveau von 11,2 Milliarden Euro. Die operative Marge bleibt stabil, und die Airline-Gruppe punktet mit hoher Pünktlichkeit und besserer Kostenkontrolle. Die Hauptmarke Lufthansa Airlines kommt mit ihrem Sanierungsprogramm voran, auch wenn ein möglicher Streik der Piloten über Betriebsrenten die Fortschritte gefährden könnte. Die Aktie reagiert positiv auf die solide Geschäftsentwicklung und die bestätigte Jahresprognose.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG9UKX 3,46 23872,193799 Punkte 70,74 Open End DAX®/X-DAX® Bull HD7P3R 58,16 18383,81701 Punkte 4,17 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG5913 26,79 21521,243358 Punkte 9,04 Open End DAX®/X-DAX® Bear UN0N80 53,7 29565,24485 Punkte 4,49 Open End DAX® Bull UG96GQ 7,12 23500,355409 Punkte 34,17 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2025; 09:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Applied Materials Inc. Call HD28N6 3,89 200,00 USD 4,12 14.01.2026 Alphabet Inc. (C Shares) Call HD2CVH 1,31 300,00 USD 7,4 17.12.2025 PayPal Holdings Inc. Call UG2VZV 0,88 80,00 USD 0,31 16.12.2026 Broadcom Inc. Call UG7215 2,16 410,00 USD 6,91 17.12.2025 Schneider Electric SE Call UG4EVY 0,31 320,00 EUR 11,03 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2025; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit ASML Holding N.V. Long HC4058 6,92 613,066483 EUR 3 Open End adidas AG Long HC404T 1,24 123,96216 EUR 4 Open End BNP Paribas S.A. Long UG3UM6 7,26 44,636361 EUR 3 Open End Rational AG Long HC15Z8 4,76 423,758701 EUR 3 Open End Alphabet Inc. (C Shares) Long UN12RC 13,34 183,498132 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2025; 09:50 Uhr;

