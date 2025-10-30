DAX tastet sich vor – Luftfahrtaktien im Steigflug
Mit einem verhaltenen Aufwärtsschwung startet der DAX in den Donnerstag. Während die US-Indizes in der Vorbörse noch keine klare Richtung erkennen lassen, zeigt sich der Nikkei freundlich. Die Märkte wirken insgesamt abwartend.
Makroökonomischer Überblick:
Die Bank of Japan belässt den Leitzins bei 0,5 Prozent. Frankreich meldet ein überraschend kräftiges BIP-Wachstum von 0,5 Prozent im dritten Quartal. In Deutschland stagniert die Wirtschaftsleistung. Nach einem Rückgang im Vorquartal bleibt die Konjunktur auf der Stelle.
Im Fokus:
Airbus zeigt sich vorbörslich fester. Der europäische Flugzeugbauer überzeugt mit einem starken Quartalsbericht: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen deutlich. Besonders das Geschäft mit Militärflugzeugen und Hubschraubern läuft rund. Auch bei Passagiermaschinen legt Airbus zu – trotz anhaltender Triebwerksengpässe. Die Auslieferungen verschieben sich zwar Richtung Jahresende, doch das Produktionsziel von 820 Maschinen für 2025 bleibt bestehen. Die Aktie profitiert von der positiven Dynamik und dem Rückenwind aus dem Exportgeschäft.
Lufthansa startet ebenfalls mit Rückenwind. Zwar fällt der Quartalsgewinn leicht unter Vorjahr, doch der Umsatz erreicht ein Rekordniveau von 11,2 Milliarden Euro. Die operative Marge bleibt stabil, und die Airline-Gruppe punktet mit hoher Pünktlichkeit und besserer Kostenkontrolle. Die Hauptmarke Lufthansa Airlines kommt mit ihrem Sanierungsprogramm voran, auch wenn ein möglicher Streik der Piloten über Betriebsrenten die Fortschritte gefährden könnte. Die Aktie reagiert positiv auf die solide Geschäftsentwicklung und die bestätigte Jahresprognose.
