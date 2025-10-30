Deutsche Wirtschaft stagniert im dritten Quartal
dpa-AFX · Uhr
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Nach dem Minus im Frühjahr stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal gemessen am Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte./ben/als/DP/jsl
