W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Einleitung des Prozesses zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA und VIB Vermögen AG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
Branicks Group AG: Einleitung des Prozesses zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA und VIB Vermögen AG

30.10.2025 / 17:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Branicks Group AG: Einleitung des Prozesses zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA und VIB Vermögen AG

Frankfurt, 30. Oktober 2025 – Die DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien („DIC REI KGaA“), eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, und die VIB Vermögen AG („VIB“) sind heute übereingekommen, Gespräche über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags nach § 291 AktG zwischen der DIC REI KGaA als herrschendem und der VIB als beherrschtem Unternehmen aufzunehmen und die erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen.

In dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag soll den außenstehenden Aktionären der VIB von der DIC REI KGaA für die Dauer des Vertrages eine jährliche Ausgleichszahlung gewährt werden. Außerdem soll der Vertrag ein Angebot auf den Erwerb der Aktien der außenstehenden Aktionäre der VIB gegen eine Abfindung in Form von neu auszugebenden Aktien der Branicks vorsehen. Zu deren Bereitstellung soll ein bedingtes Kapital der Branicks geschaffen werden. Aktuell sind außenstehende Aktionäre mit rund 31,25% an der VIB beteiligt. Die endgültige Ausgestaltung der jährlichen Ausgleichszahlung und der Abfindungsregelung im Vertrag werden von der DIC REI KGaA und der VIB in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen festgelegt.

Branicks geht davon aus, dass jeweils im Februar 2026 außerordentliche Hauptversammlungen der VIB um die erforderliche Zustimmung bzw. der Branicks um die erforderliche Beschlussfassung gebeten werden.

IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com

Ende der Insiderinformation

30.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 69 9454858-1492
Fax:+49 69 9454858-9399
E-Mail:ir@branicks.com
Internet:www.branicks.com
ISIN:DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN:A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
EQS News ID:2221476
Ende der MitteilungEQS News-Service

2221476 30.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Branicks Group (ehem: DIC Asset)
VIB Vermoegen

Das könnte dich auch interessieren

EQS-News: DEFAMA kauft in Bayern und Sachsengestern, 13:28 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positionheute, 16:07 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden