EQS-AFR: BayWa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BayWa AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

BayWa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



30.10.2025 / 11:40 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die BayWa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025

Ort:

https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025

Ort:

https://www.baywa.com/en/investor-relations/publications/publications

30.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: BayWa AG Arabellastraße 4 81925 München Deutschland Internet: www.baywa.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2221238 30.10.2025 CET/CEST