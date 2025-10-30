EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Hiermit gibt die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.06.2026
Ort:
https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.06.2026
Ort:
https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.12.2026
Ort:
https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.12.2026
Ort:
https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations
